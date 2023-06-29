Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Навіть не привітала: невже Даша Кацуріна кинула Володимира Дантеса? arrow

Навіть не привітала: невже Даша Кацуріна кинула Володимира Дантеса?

29 червня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Невже Даша Кацуріна кинула Володимира Дантеса – українці дещо запідозріли
Український співак Володимир Дантес зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною під час свого звернення. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало відомо, що зараз відбувається між українським співаком Володимиром Дантесом та його коханою Дашею Кацуріною. Шанувальники артиста помітили, що його кохана навіть не привітала його з днем народження, через що з’являються сумніви в продовженні їхнього роману.

Відповідну публікацію Володимир Дантес розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Коли Володимир Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою, їхні шанувальники довгий час сподівалися, що вони знову зійдуться, але дива не сталося. Річ у тому, що українська співачка пішла до ресторатора та друга Міші Кацуріна, чим сильно шокувала фанатів.

Сам же Володимир Дантес тоді вважав, що така ситуація є досить лицемірною та неприємною. Втім, згодом він прийняв її та публічно розповів про свої почуття до колишньої Міші Кацуріна Даші. Коли в неї був день народження, артист зізнався в почуттях та привітав її зі святом.

Але Даша, в свою чергу, навіть слова не сказала, коли у Володимира Дантеса був свій день народження. 28 червня артист розмістив публікацію на честь свого дня народження, заспівавши пісню та розповівши про те, що у своє свято він робить збір.

"Мені сьогодні 35. Я щаслива людина. Чому? Багато разів казав, що не люблю день народження. З багатьох причин. Не люблю, коли питають: "що тобі подарувати?", бо мені нічого не потрібно. В крайньому випадку, сам собі куплю) Але сьогодні той день, коли потрібно", — написав Володимир Дантес.

Люди почали вітати артиста, однак, в коментарях вони не побачили жодного повідомлення від його дівчини Даші.

  • Чужі діти швидко ростуть.. Тільки нещодавно була пісня про 30
  • З днем народження! Здоров’я! Натхнення! Ти робиш дуже гарну справу! Сил та витримки!
  • Я одна не знайшла комент від Даші? Все ок чи вони розійшлися?
Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса
Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса
Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Володимир Дантес відверто прокоментував весілля своєї колишньої Наді Дорофєєвої.

Раніше ми розповідали про те, що відомий співак Володимир Дантес згадав про свою роботу в Росії.

Також ми повідомляли про те, що український артист Володимир Дантес висловився про повернення Олега Винника з-за кордону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз