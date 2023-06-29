Невже Даша Кацуріна кинула Володимира Дантеса – українці дещо запідозріли

Український співак Володимир Дантес зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною під час свого звернення. Фото: скріншот з YouTube

Стало відомо, що зараз відбувається між українським співаком Володимиром Дантесом та його коханою Дашею Кацуріною. Шанувальники артиста помітили, що його кохана навіть не привітала його з днем народження, через що з’являються сумніви в продовженні їхнього роману.

Відповідну публікацію Володимир Дантес розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Коли Володимир Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою, їхні шанувальники довгий час сподівалися, що вони знову зійдуться, але дива не сталося. Річ у тому, що українська співачка пішла до ресторатора та друга Міші Кацуріна, чим сильно шокувала фанатів.

Сам же Володимир Дантес тоді вважав, що така ситуація є досить лицемірною та неприємною. Втім, згодом він прийняв її та публічно розповів про свої почуття до колишньої Міші Кацуріна Даші. Коли в неї був день народження, артист зізнався в почуттях та привітав її зі святом.

Але Даша, в свою чергу, навіть слова не сказала, коли у Володимира Дантеса був свій день народження. 28 червня артист розмістив публікацію на честь свого дня народження, заспівавши пісню та розповівши про те, що у своє свято він робить збір.

"Мені сьогодні 35. Я щаслива людина. Чому? Багато разів казав, що не люблю день народження. З багатьох причин. Не люблю, коли питають: "що тобі подарувати?", бо мені нічого не потрібно. В крайньому випадку, сам собі куплю) Але сьогодні той день, коли потрібно", — написав Володимир Дантес.

Люди почали вітати артиста, однак, в коментарях вони не побачили жодного повідомлення від його дівчини Даші.

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З днем народження! Здоров’я! Натхнення! Ти робиш дуже гарну справу! Сил та витримки!

Я одна не знайшла комент від Даші? Все ок чи вони розійшлися?

Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Володимира Дантеса. Фото: скріншот з Instagram

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