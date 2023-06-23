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"Запропонували кожному по мільйону рублів": Володимир Дантес про роботу в Росії

23 червня 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Володимир Дантес згадав свою роботу в Росії – пропонували мільйон рублів
Колишній Наді Дорофєєвої Володимир Дантес під час інтерв'ю Євгену Яновичу. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український співак та телеведучий, колишній Наді Дорофєєвої Володимир Дантес дав відверте інтерв’ю. Популярний виконавець відверто розповів про те, як він колись працював на російському телебаченні, та зізнався, як на це реагувала українська аудиторія.

Про це Володимир Дантес розповів в інтерв’ю актору Євгену Яновичу в YouTube.

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Український виконавець розповів про роботу телеведучим на каналі "П’ятниця", де він вів програму "Еда, я люблю тебя". Він пояснив, чи критикувала його за цю роботу українська аудиторія, яка, до слова, робила цей проєкт для російського каналу.

Владимир Дантес
Український співак Володимир Дантес під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

За словами українського артиста, цей телеканал складався з 80% українських глядачів. Володимир Дантес розповів, як часто українці цькують його за таку роботу в минулому. Втім, артист зазначив, що він не стикається з критикою за діяльність в Росії.

Більш того, колишній Наді Дорофєєвої зазначив, що протягом трьох років зйомок команда каналу просила не згадувати Україну взагалі, що сильно гнівало артиста. Після цього Володимиру Дантесу запропонували зняти програму в Криму за один мільйон рублів, але він відмовився.

"Потім нам ще один раз, перший і останній, запропонувати зняти програму в Криму й запропонували кожному по мільйону рублів. Ми сказали: "Дякуємо, до побачення". І це так закінчилося", — також згадав український виконавець, коментуючи свою роботу в минулому.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український співак Володимир Дантес висловився про повернення Олега Винника з-за кордону.

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Володимир Дантес випустив новий кліп.

Також ми повідомляли про те, що відомий виконавець Володимир Дантес звернувся до Даші Кацуріної.

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