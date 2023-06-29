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Даже не поздравила: неужели Даша Кацурина бросила Владимира Дантеса?

29 июня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Неужели Даша Кацурина бросила Владимира Дантеса – украинцы кое-что заподозрили
Украинский певец Владимир Дантес со своей девушкой Дашей Кацуриной во время обращения. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Стало известно, что сейчас происходит между украинским певцом Владимиром Дантесом и его любимой Дашей Кацуриной. Поклонники артиста заметили, что его возлюбленная даже не поздравила его с днем рождения, из-за чего возникают сомнения в продолжении их романа.

Соответствующую публикацию Владимир Дантес разместил на своей странице в Instagram.

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Когда Владимир Дантес расстался с Надей Дорофеевой, их поклонники долгое время надеялись, что они снова сойдутся, но чуда не произошло. Дело в том, что украинская певица ушла к ресторатору и другу Мише Кацурину, чем сильно шокировала фанатов.

Сам же Владимир Дантес тогда считал, что такая ситуация достаточно лицемерна и неприятна. Впрочем, впоследствии он принял ее и публично рассказал о своих чувствах к бывшей Миши Кацурина Даше. Когда у нее был день рождения, артист признался в чувствах и поздравил ее с праздником.

Но Даша, в свою очередь, даже слова не сказала, когда у Владимира Дантеса был свой день рождения. 28 июня артист разместил публикацию в честь своего дня рождения, исполнив песню и рассказав о том, что в свой праздник он делает сбор.

"Мне сегодня 35. Я счастлив человек. Почему? Много раз говорил, что не люблю день рождения. По многим причинам. Не люблю, когда спрашивают: "что тебе подарить?", потому что мне ничего не нужно. В крайнем случае, сам себе куплю) Но сегодня тот день, когда нужно", — написал Владимир Дантес.

Люди начали поздравлять артиста, однако, в комментариях они не увидели ни одного сообщения от его девушки Даши.

  • Чужие дети быстро растут. Только недавно была песня о 30
  • C Днем рождения! Здоровье! Вдохновение! Ты делаешь очень хорошее дело! Сил и выдержки!
  • Я одна не нашла коммент от Даши? Все ок или они разошлись?
Комментарии со страницы Владимира Дантеса
Комментарии со страницы Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Владимира Дантеса
Комментарии со страницы Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Владимир Дантес откровенно прокомментировал свадьбу своей бывшей Нади Дорофеевой.

Ранее мы рассказывали о том, что известный певец Владимир Дантес вспомнил о своей работе в России.

Также мы сообщали о том, что украинский артист Владимир Дантес высказался о возвращении Олега Винника из-за границы.

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