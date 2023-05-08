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Даже года не прошло после развода с Жераром Пике: Шакира закрутила роман с Томом Крузом?

8 мая 2023 11:37
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Шакиру заметили с Томом Крузом – артисты проводили вместе время
Певица Шакира и актер Том Круз на Гран–при Майами "Формулы–1". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Знаменитую колумбийскую певицу и танцовщицу Шакиру, которая в прошлом году рассталась со своим мужем, испанским футболистом Жераром Пике, была замечена с американским актером Томом Крузом. Начали ходить разные сплетни о том, что якобы у певицы роман с актером.

Об этом сообщает портал "BAZAAR"

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Известно, что летом прошлого года колумбийская певица Шакира рассталась с испанским футболистом Жераром Пике, с которым она была в браке в течение 12 лет. Считается, что Шакира сама решила бросить своего мужа после множества измен с его стороны.

Шакира и Жерар Пике с детьми
Певица Шакира с бывшим мужем Жераром Пике и детьми на футбольной церемонии награждения в Барселоне. Фото: google.com

После развода колумбийская певица решила уехать со своими сыновьями в Майами, но Жерар Пике не хотел отпускать своих детей в другую страну. В конце концов, им обоим удалось решить этот вопрос и урегулировать этот конфликт.

После развода за личной жизнью Шакиры начали активно следить ее поклонники. Певицу много раз подозревали в романе со многими мужчинами, но ни один из них так и не подтвердился. Однако, сейчас в сети начали ходить слухи о том, что певица якобы встречается с актером Томом Крузом.

Дело в том, что известный голливудский актер был замечен в компании с колумбийской артисткой на Гран–при Майами "Формулы–1". На мероприятии они вместе ходили и позировали на камеру. Из–за этого многочисленные поклонники начали разгонять слухи о том, что у колумбийской поп–дивы Шакиры появился новый ухажер.

Напомним, мы писали о том, что известная колумбийская певица Шакира заявила о преследовании ее детей.

Ранее мы рассказывали, что известная исполнительница Шакира решила уехать из Испании.

Также мы сообщали о том, что колумбийская певица Шакира выпустила третью песню о разводе с Жераром Пике.

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