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"Назвали г*вном непутевые ИПСО": Юрий Горбунов показал обращение к белорусам

29 июня 2023 14:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Юрий Горбунов показал обращение к белорусам – непутевые ИПСО и угрозы
Украинский телеведущий Юрий Горбунов в интервью Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский телеведущий, актер и заслуженный артист Украины Юрий Горбунов показал очень интересные кадры. Украинский ведущий показал, как на украино-белорусской границе слышно было обращение к белорусам, где поднималась тема ИПСО, поддержки России и пропаганды.

Соответствующее видео Юрий Горбунов разместил на своей странице в Instagram.

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Украинский телеведущий показал кадры с границы Украины и Беларуси, где прозвучали очень интересные слова. На видео можно услышать обращение к белорусам, причем в формате высмеиваний и угроз.

"На границе Украины прозвучало обращение к белорусской стороне. В нем назвали г*вном непутевые ИПСО, которые проводила в последнее время Беларусь. Также той стороне указали путь за русским кораблем. В который раз напомнили, что Беларусь поддерживает страну-террориста и находится под влиянием России и пропаганды", — написал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов
Украинский телеведущий Юрий Горбунов во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также во время обращения отмечалось, что все, кто собирается идти на войну против украинского народа, на самом деле не гражданин Беларуси. Кроме того, белорусов призвали избавиться от статуса тех, кто постоянно все терпит, иначе будут очень плохие последствия.

"Отдельно прозвучало предостережение, что для тех, кто будет пытаться пересечь границу с оружием в руках — "обязательно возьмите с собой вашу муку, вы о ней недавно вспоминали, ведь она вам понадобится, когда мы будем делать из вас классические белорусские драники!", — написал также украинский телеведущий.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, как его шокировал русский язык в киевской школе.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Юрий Горбунов предположил, приедет ли Влад Яма в Украину после победы.

Также мы сообщали, что телеведущий и актер Юрий Горбунов рассказал, кто его разочаровал во время войны.

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