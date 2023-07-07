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"Не був ніколи": заплакана Тіна Кароль поділилася своїм сімейним болем

7 липня 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Тіна Кароль розповіла всю правду про рідного батька – ніколи не був на концерті
Українська співачка Тіна Кароль під час розбору своєї сумки. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська виконавиця, телеведуча та народна артистка України Тіна Кароль поділилася подробицями свого сімейного життя. Популярна артистка зізналася, що її 68-річний батько ніколи за всю її кар’єру не з’являвся на її концертах.

Про це Тіна Кароль розповіла під час інтерв’ю каналу "Таврійські Ігри" в YouTube.

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Вже досить давно в мережі було відомо, що між українською співачкою та її рідним батьком стосунки, м’яко кажучи, не дуже. Втім, вони й досі підтримують зв’язок, хоча шанувальники Тіни Кароль вважають, що між ними немає теплоти.

Багато років тому поширювалися чутки, що у батька співачки є проблеми із законодавством, які стосуються нерухомості. І хоча сама Тіна Кароль ніяк не коментувала це, ситуація з її батьком дуже сильно вплинула на репутацію української співачки.

Тина Кароль
Народна артистка України Тіна Кароль під час інтерв'ю Андрію Чорноволу. Фото: скріншот з YouTube

Нещодавно Тіна Кароль заявила, що її рідний батько ніколи не відвідував її виступи на концертах. Річ у тому, що батько співачки ніколи не підтримував творчу діяльність своєї доньки та завжди був проти того, аби його донька пов’язувала себе з цим шляхом.

"Він не був на моєму концерті, за всю мою кар’єру, він не був ніколи", — заявила Тіна Кароль під час інтерв’ю.

За словами української артистки, така поведінка її батька зумовлена надмірними хвилюваннями за свою доньку. Тіна Кароль стверджує, що її батько досі переживає всі складнощі її роботи та може подивитися концерт своєї доньки тільки в записі, але за умови, що під час її виступу нічого не сталося.

Співачка зазначила, що її батько не приїхав навіть на її виступи у Палаці Спорту в Києві.

"Він сидів під палацом кожен день в машині, не заходив жодного разу. Він тиждень пробув під палацом. Д*рне", — також висловилася українська виконавиця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українську співачку Тіну Кароль розкритикували за її зустріч із Папою Римським.

Раніше ми розповідали про те, що відома співачка Тіна Кароль показала свою допомогу Херсону після підриву Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли про те, що співачка та акторка Тіна Кароль знялася в чуттєвій фотосесії.

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