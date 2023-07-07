Тина Кароль рассказала всю правду о родном отце – никогда не был на концерте

Украинская певица Тина Кароль во время разбора своей сумки. Фото: скриншот с YouTube

Украинская исполнительница, телеведущая и народная артистка Украины Тина Кароль поделилась подробностями своей семейной жизни. Популярная артистка призналась, что ее 68-летний отец никогда за всю ее карьеру не появлялся на ее концертах.

Об этом Тина Кароль рассказала во время интервью каналу "Таврійські Ігри" в YouTube.

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Уже давно в сети было известно, что между украинской певицей и ее родным отцом отношения, мягко говоря, не очень. Впрочем, они до сих пор поддерживают связь, хотя поклонники Тины Кароль считают, что между ними нет теплоты.

Много лет назад распространялись слухи, что у отца певицы есть проблемы с законодательством, которые касаются недвижимости. И хотя сама Тина Кароль никак не комментировала это, ситуация с ее отцом очень сильно повлияла на репутацию украинской певицы.

Народная артистка Украины Тина Кароль во время интервью Андрею Чорноволу. Фото: скриншот с YouTube

Недавно Тина Кароль заявила, что ее отец никогда не посещал ее выступления на концертах. Дело в том, что отец певицы никогда не поддерживал творческую деятельность своей дочери и всегда был против того, чтобы его дочь связывала себя с этим путем.

"Он не был на моем концерте, за всю мою карьеру, он не был никогда", — заявила Тина Кароль во время интервью.

По словам украинской артистки, такое поведение ее отца обусловлено чрезмерными переживаниями за свою дочь. Тина Кароль утверждает, что ее отец все еще переживает все сложности ее работы и может посмотреть концерт своей дочери только в записи, но при условии, что во время ее выступления ничего не произошло.

Певица отметила, что ее отец не приехал даже на ее выступления во Дворце спорта в Киеве.

"Он сидел под дворцом каждый день в машине, не заходил ни разу. Он неделю пробыл под дворцом. Д*рнэ", — также высказалась украинская исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что украинскую певицу Тину Кароль раскритиковали за ее встречу с Папой Римским.

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