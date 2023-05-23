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"Не имеешь свободы": 78–летний Майкл Дуглас пожаловался на социальные сети

23 мая 2023 15:50
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Майкл Дуглас пожаловался на соцсети – актер заявил, что его жизнь не имеет тайн
Американский актер Майкл Дуглас во время рассказа о своих работах в кино. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер и продюсер, 78–летний Майкл Дуглас высказался о социальных сетях в его жизни. Популярный актер заявил, что из–за социальных сетей он не может скрыть того, что происходит в его личной жизни.

Об этом сообщает портал "Daily Mail"

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Один из самых известных актеров мира, уже 50 лет играющий в кино, заявил, что из–за социальных сетей также страдает его коллега, знаменитый актер Леонардо Ди Каприо. По словам Майкла Дугласа, они оба в шоке от того, насколько быстро распространяется информация в социальных сетях.

Леонардо Ди Каприо
Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Актер и продюсер также отметил, что до того, как появились социальные сети, у людей было больше секретов. Но теперь за всеми людьми наблюдают, из–за чего у них нет свободы, которую они имели до появления социальных сетей.

"До появления социальных сетей все сильно изменилось – к социальным сетям у вас было больше секретов. Теперь, куда бы вы ни пошли – я говорил об этом с Леонардо Ди Каприо – за вами наблюдают, а потом люди об этом пишут, а потом об этом узнают 100, а затем 1000 человек. У тебя нет такой свободы, как раньше", – заявил известный американский актер.

Майкл Дуглас
Американский актер Майкл Дуглас во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, знаменитый актер рассказал о том, насколько важна для него семья. Также Майкл Дуглас отметил, что для него очень важно было присутствие его дочери Кэри и его жены, британской актрисы Кэтрин Зеты–Джонс.

"Я думаю, что семья важна, независимо от того, чем вы занимаетесь, и вы должны поддерживать друг друга", – также отметил Майкл Дуглас.

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