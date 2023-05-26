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"Не могу слушать, это был ад!": Макс Барских довел каждого украинца до слез

26 мая 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Макс Барских вызвал мурашки по коже украинцев – люди не сдержали эмоций
Украинский певец Макс Барских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский исполнитель Макс Барских показал свое выступление в Казахстане. Популярный артист показал концерт и рассказал, как в Казахстане поддерживают украинцев.

Соответствующее видео Макс Барских разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Учора був неймовірний концерт, ви навіть не уявляєте, як гаряче зустрічає Казахстан 🇰🇿 Дуже приємно відчувати таку підтримку! Астано, ваше тепло вже згодом я заберу із собою в Україну А вже завтра побачимося з вами на сцені "Алмати Арена", до зустрічі! Вчера был невероятный концерт, вы даже не представляете, насколько душевно встречает Казахстан 🇰🇿 Очень приятно ощущать такую поддержку. Астана, ваше тепло я совсем скоро заберу в Украину А уже завтра встречаемся с вами на сцене "Алматы Арена", до встречи!", – написал Макс Барских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пользователи сети и подписчики украинского исполнителя не прошли мимо его новой публикации. Люди начали писать свое мнение о концерте певца Макса Барских, оставляя его в комментариях под видео с его выступления в Казахстане.

"Всегда слезы на глазах как слышу эту песню, напоминает первые дни войны, тот ужас, панику и непонимание, что делать...", "Не могу слушать эту песню, всегда слезы на глазах, а в памяти 24.02.2022 первые дни войны, как бомбят всю на страну одновременно, как люди бегают по домам и не знают что делать, куда бежать, идти в школу или на работу.Это был ад!!!Как бомбят аэропорт неподалеку от которого мы живем! Спасибо казахскому народу за поддержку! Спасибо, Макс, тебе! Скоро встретимся в Днепре!", "Просто мурашки по коже ! Очень сильная песня , чувствую всю боль и переживания в каждом слове ! Пусть закончится война! Казахстан с вами!", – написали люди в комментариях.

Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Макса Барских
Комментарии со страницы Макса Барских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известный украинский певец Макс Барских показал себя на коне в Киеве.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Макс Барских показал заботу своей мамы.

Также мы сообщали о том, что украинский певец Макс Барских представил трогательную песню.

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