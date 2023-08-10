Віталій Козловський показав, як він зараз живе – армія змінила його плани

Український співак Віталій Козловський в армії. Фото: instagram.com/p/CutJv8wNG0h/?hl=uk

Відомий український співак Віталій Козловський, який зараз служить на фронті, показав нову фотографію зі своєї служби. Популярний артист показав, як він сидить у лісі, та розповів про те, що він дуже сумує за сценою та своїми шанувальниками.

Відповідною фотографією Віталій Козловський поділився на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Публікація Віталія Козловського

Відомий виконавець показав, як він сидить у військовій амуніції, тримаючи сигарету в руках. На фото Віталій із брудним обличчям одягнений у футболку кольору хакі, у військових штанах та бронежилеті, а біля нього на землі лежить його шолом.

При цьому, він заявив, що він і гадки не мав, що в нього так складеться життя, але по-іншому він не може. Віталій Козловський зазначив, що він дуже сумує за своїм минулим життям, за сценою та за своїми шанувальниками.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні по-іншому не можу. Хоча, дуууже сумую за своїми та за сценою…" — написав Віталій Козловський під своєю фотографією з передової.

Публікація українського співака Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Підписники українського виконавця не промовчали та почали обговорювати життя Віталія Козловського, залишаючи свої коментарі під його фото.

Ви дійсно справжній чоловік, який не прикрився своїми виступами, співом, зв’язками, а пішов разом з усіма чоловіками захищати нашу країну! Бережіть себе! Дай Боже скоріше, щоб війна закінчилась!

Оце і є мужність — приймати життя таким, як воно є, і брати на себе виклик.

Все таки війна показала, хто є хто у цьому житті, і не тільки серед публічних людей, але і серед близьких. Хай береже вас Бог!

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Віталія Козловського. Фото: скриншот з Instagram

Служба в армії

Не так давно український співак Віталій Козловський, який має шалену популярність, отримав повістку та вирушив до військкомату. Попри свої зв’язки та діяльність, артист відправився служити до армії.

Там він збрив бороду та пройшов бойову підготовку, після чого склав присягу на вірність українському народові. Після присяги Віталій вирушив на фронт, звідки активно показує своє життя.

Публікація Віталія Козловського з військкомату. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Віталія Козловського з армії. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Віталія Козловського з бойових навчань. Фото: скриншот з Instagram

Публікація Віталія Козловського з присяги. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський показав, як він склав присягу.

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Віталій Козловський показав, як змінилися умови його життя після мобілізації.

Також ми повідомляли про те, що ведучий Коля Сєрга висловився про співака Віталія Козловського в армії.