Виталий Козловский показал, как он сейчас живет – армия изменила его планы

Украинский певец Виталий Козловский в армии. Фото: instagram.com/p/CutJv8wNG0h/?hl=ru

Известный украинский певец Виталий Козловский, который сейчас служит на фронте, показал новую фотографию со своей службы. Популярный артист показал, как он сидит в лесу, и рассказал о том, что он очень скучает по сцене и своим поклонникам.

Соответствующей фотографией Виталий Козловский поделился на своей странице в Instagram.

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Публикация Виталия Козловского

Известный исполнитель показал, как он сидит в военной амуниции, держа сигарету в руках. На фото Виталий с грязным лицом одет в футболку цвета хаки, в военных штанах и бронежилете, а возле него на земле лежит его шлем.

При этом, он заявил, что он и не подозревал, что у него так сложится жизнь, но по-другому он не может. Виталий Козловский отметил, что он очень скучает по своей прошлой жизни, по сцене и по своим поклонникам.

"Не о такой жизни я мечтал. Но сегодня иначе не могу. Хотя, ооочень скучаю по своим и по сцене…", — написал Виталий Козловский под своей фотографией с передовой.

Публикация украинского певца Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Подписчики украинского исполнителя не промолчали и начали обсуждать жизнь Виталия Козловского, оставляя свои комментарии под его фото.

Вы действительно настоящий мужчина, который не прикрылся своими выступлениями, пением, связями, а ушел вместе со всеми мужчинами защищать нашу страну! Берегите себя! Дай Бог скорее, чтобы война закончилась!

Вот это и есть мужество — принимать жизнь такой, как она есть, и брать на себя вызов

Все-таки война показала, кто есть кто в этой жизни, и не только среди публичных людей, но и среди близких. Да хранит вас Бог!

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Виталия Козловского. Фото: скриншот из Instagram

Служба в армии

Не так давно украинский певец Виталий Козловский, который имеет безумную популярность, получил повестку и отправился в военкомат. Не смотря на свои связи и деятельность, артист отправился служить в армию.

Там он сбрил бороду и прошел боевую подготовку, после чего принял присягу на верность украинскому народу. После присяги Виталий отправился на фронт, откуда активно показывает свою жизнь.

Публикация Виталия Козловского с военкомата. Фото: скриншот из Instagram

Публикация Виталия Козловского из армии. Фото: скриншот из Instagram

Публикация Виталия Козловского с боевых учений. Фото: скриншот из Instagram

Публикация Виталия Козловского с присяги. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский показал, как он принял присягу.

Ранее мы рассказывали, что популярный артист Виталий Козловский показал, как изменились условия его жизни после мобилизации.

Также мы сообщали о том, что ведущий Коля Серга высказался про певца Виталия Козловского в армии.