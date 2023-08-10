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Не воспринимала разницу в возрасте: Надежда Матвеева откровенно о ссоре со своей мамой

10 августа 2023 11:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надежда Матвеева рассказала о конфликте с мамой – не воспринимала новые отношения
Украинская ведущая Надежда Матвеева на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская телеведущая Надежда Матвеева дала откровенное интервью Славе Демину, где рассказала о конфликте с самым родным человеком. В частности, ведущая рассказала о своем скандале с мамой из-за ее новых отношений с любимым, который младше ее.

Об этом Надежда Матвеева рассказала во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Конфликт Надежды Матвеевой с мамой

Украинская телеведущая отметила, что ее родные люди и раньше не очень хорошо реагировали на ее новые отношения. Но именно во время полномасштабной войны из-за тяжелого эмоционального состояния между Надеждой и ее родным человеком возник конфликт.

Женщина отметила, что ей очень стыдно за то, что она поругалась со своей мамой именно в такой период жизни, когда у мамы было очень тяжелое эмоциональное состояние. Более того, Надежда призналась, что ее мама не хотела ни говорить, ни видеть ее.

Надежда Матвеева в детстве со своими родителями
Семья украинской телеведущей Надежды Матвеевой. Фото: СТБ

"До сих пор стыдно, что произошел конфликт с мамой во время войны. В начале мы всей семьей встретились, и мама была в таком эмоционально тяжелом состоянии, что пыталась повлиять на мою личную жизнь. Мама не хотела со мной говорить, не хотела меня видеть", — вспомнила украинская ведущая Надежда Матвеева.

Но во время конфликта с мамой Надежда поняла, что она сильно зависит от нее. По словам телеведущей, у нее очень тесные отношения со своей мамой, а это не очень было похоже на здоровые отношения взрослых личностей. Впрочем, тогда Надежда не очень это понимала.

Личная жизнь Надежды Матвеевой

Телеведущая была дважды замужем и имеет сына от первого брака, а уже в новые отношения она вступила незамужней. Новый возлюбленный Надежды не является публичным человеком, но известно, что он работает в сфере, которая очень близка к медицине.

У него есть дети, но из-за полномасштабной войны он еще не познакомил Надежду с ними. Мужчина на 20 лет младше Надежды, но если раньше для нее такая разница в возрасте была табу, то сейчас она на это не обращает внимание. По словам ведущей, это вызов как для нее, так и ее нового возлюбленного.

Проблемы с отцом

Раньше Надежда Матвеева рассказывала о том, как в детстве она страдала от травли родного отца. По ее словам, папа много пил и много денег тратил на алкоголь, избивал маму, ссорился с коллегами и соседями.

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