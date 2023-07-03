Григорий Решетник защитил жену от нападения хейтеров – даже пригрозил

"Неуместно!": украинцы обвинили Григория и Кристину Решетник в их пиаре
Известный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник нежно обратился к своей жене Кристине. Украинский ведущий показал фото с женой и пригрозил хейтерам в том случае, если они ее обидят.
Соответствующую публикацию Григорий Решетник разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
"Моя Королева. Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ведь ты достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране — восхищают и влюбляют в тебя еще больше родных, поклонников. Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом — тебя никто не обидит, а если попытается... мы что-то придумаем", — написал Григорий Решетник.
Многие пользователи сети решили не молчать, а начать обсуждать ситуацию с тем, как жена ведущего показала, как она вместе с ним была на концерте Бейонсе в Польше. Люди стали оставлять множество комментариев под публикацией Григория Решетника.
- Не понимаю эту показуху…. Как смотреть на ваши отдых и мечты вдовам или ребятам, которые воюют….. ясно, что надо жить жизнь, но можно и скромнее быть, без показухи….
- Неуместно!!! Счастье любит тишину! Говорите это своей жене наедине! Не надо огорчать и раздражать тех, кому сейчас повезло меньше! Вам не хватает толерантности…..
- Это только пиар и не больше. Это все ради популярности. Любите друг друга тихо. Зачем эти мечты показывать? Сделал и молодец. Она получила от мужа подарок. Кому до этого дело? Конечно, у каждого своя судьба и своя жизнь. Но такое не интересно сейчас
Напомним, мы писали о том, что супруга Григория Решетника показала, как она развлекается с ним на концерте Бейонсе в Польше.
Ранее мы рассказывали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник высказался о подрыве Каховской ГЭС.
Также мы сообщали о том, что телеведущий Григорий Решетник прокомментировал свою поездку за границу.