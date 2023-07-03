Григорий Решетник защитил жену от нападения хейтеров – даже пригрозил

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник со своей женой Кристиной в одном из киевских ресторанов. Фото: instagram.com/p/CpSEKxKN4tz/?hl=ru

Известный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник нежно обратился к своей жене Кристине. Украинский ведущий показал фото с женой и пригрозил хейтерам в том случае, если они ее обидят.

Соответствующую публикацию Григорий Решетник разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Моя Королева. Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ведь ты достойна этого, как никто другой. Твоя выносливость, смелость, честность, порядочность, работоспособность и преданность родной стране — восхищают и влюбляют в тебя еще больше родных, поклонников. Продолжай быть открытой, работать, создавать, жить, вдохновляя окружающих. Люблю тебя. И всегда помни, что пока я рядом — тебя никто не обидит, а если попытается... мы что-то придумаем", — написал Григорий Решетник.

Многие пользователи сети решили не молчать, а начать обсуждать ситуацию с тем, как жена ведущего показала, как она вместе с ним была на концерте Бейонсе в Польше. Люди стали оставлять множество комментариев под публикацией Григория Решетника.

Не понимаю эту показуху…. Как смотреть на ваши отдых и мечты вдовам или ребятам, которые воюют….. ясно, что надо жить жизнь, но можно и скромнее быть, без показухи….

Неуместно!!! Счастье любит тишину! Говорите это своей жене наедине! Не надо огорчать и раздражать тех, кому сейчас повезло меньше! Вам не хватает толерантности…..

Это только пиар и не больше. Это все ради популярности. Любите друг друга тихо. Зачем эти мечты показывать? Сделал и молодец. Она получила от мужа подарок. Кому до этого дело? Конечно, у каждого своя судьба и своя жизнь. Но такое не интересно сейчас

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что супруга Григория Решетника показала, как она развлекается с ним на концерте Бейонсе в Польше.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник высказался о подрыве Каховской ГЭС.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Григорий Решетник прокомментировал свою поездку за границу.