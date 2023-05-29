Екатерина Осадчая рассказала о своем детстве в Киеве – ведущая осудила россиян за уничтожение города

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая и ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая рассказала о родном городе. Популярная ведущая вспомнила, как она проводила свои детские годы в Киеве, и поздравила столицу Украины с Днем города.

Соответствующую публикацию Екатерина Осадча разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Мой Киев С твоим днем! В детстве именно в День Киева впервые ощущались первые дыхания лета и предстоящих каникул. В это праздничное воскресенье мы садились с родителями на 18 троллейбус и ехали на Андреевский, на вернисаж художников, что было отдельным праздником в празднике. Владимирская горка, каток льдинка под аркой, где я так и не стала фигуристкой :) мороженое в металлических креманках у пассажа, птичий рынок на Куреневке, где был куплен лучший друг детства – рыжий кот Макс", – написала Екатерина Осадчая.

Также известная украинская телеведущая вспомнила министерские озера, центральный пляж и Гидропарк, где она отдыхает с самого детства. Кроме того, Екатерина Осадчая вспомнила церковь и длинную дорогу домой, которую она преодолевала у отца на плечах.

Украинская ведущая Екатерина Осадчая на отдыхе во Львове. Фото: instagram.com/p/CsD6WKPNOAZ/

"Если меня спрашивают об Украине, конечно мой рассказ всегда начинается с родного города, где я горжусь всем! Мне невыносимо больно, когда разрушают памятники, когда небрежно относятся к старым зданиям и сознательно их сносят. Всем сердцем ненавижу людей к этому причастных И романтически верю, что все равно добро победит и Киев будет таким, каким я его помню в детстве Какие ваши любимые места в Киеве? Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях", – также добавила ведущая.

Напомним, мы писали о том, что ведущая Екатерина Осадча осудила новую инициативу Красного Христа.

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