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"Невыносимо больно": Екатерина Осадчая о том, как россияне атакуют ее родной Киев

29 мая 2023 16:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Екатерина Осадчая рассказала о своем детстве в Киеве – ведущая осудила россиян за уничтожение города
Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая и ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая рассказала о родном городе. Популярная ведущая вспомнила, как она проводила свои детские годы в Киеве, и поздравила столицу Украины с Днем города.

Соответствующую публикацию Екатерина Осадча разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Мой Киев С твоим днем! В детстве именно в День Киева впервые ощущались первые дыхания лета и предстоящих каникул. В это праздничное воскресенье мы садились с родителями на 18 троллейбус и ехали на Андреевский, на вернисаж художников, что было отдельным праздником в празднике. Владимирская горка, каток льдинка под аркой, где я так и не стала фигуристкой :) мороженое в металлических креманках у пассажа, птичий рынок на Куреневке, где был куплен лучший друг детства – рыжий кот Макс", – написала Екатерина Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Также известная украинская телеведущая вспомнила министерские озера, центральный пляж и Гидропарк, где она отдыхает с самого детства. Кроме того, Екатерина Осадчая вспомнила церковь и длинную дорогу домой, которую она преодолевала у отца на плечах.

Екатерина Осадчая
Украинская ведущая Екатерина Осадчая на отдыхе во Львове. Фото: instagram.com/p/CsD6WKPNOAZ/

"Если меня спрашивают об Украине, конечно мой рассказ всегда начинается с родного города, где я горжусь всем! Мне невыносимо больно, когда разрушают памятники, когда небрежно относятся к старым зданиям и сознательно их сносят. Всем сердцем ненавижу людей к этому причастных И романтически верю, что все равно добро победит и Киев будет таким, каким я его помню в детстве Какие ваши любимые места в Киеве? Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях", – также добавила ведущая.

Напомним, мы писали о том, что ведущая Екатерина Осадча осудила новую инициативу Красного Христа.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская ведущая Екатерина Осадчая объяснила, нужен ли в Украине Международный женский день.

Также мы сообщали о том, что Екатерина Осадчая чувственно обратилась к своему мужу Юрию Горбунову.

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