Netflix опублікував трейлер документалки про британський гурт Wham!
Стримінгова платформа Netflix продовжує тішити новими документальними фільмами про знаменитостей. Незабаром вийде стрічка про відомий британський гурт Wham!.
Трейлер з’явився на YouTube каналі Netflix.
Подробиці
Wham! — це дует з музикантів Джорджа Майкла та Ендрю Ріджлі. Артисти знайомі ще із підліткового віку. Вони разом навчалися у школі та 1981 року вирішили створити гурт. У трейлері Ріджлі зізнається, з якими складнощами зіткнулися шкільні товариші.
"Я ніколи не відчував, що наша музика визначає мене так само, як це було з Джорджем", — розповів він.
У відвертому інтерв’ю артисти розповідають і про залаштунки свого успіху. Гурт став популярним насамперед у молодої жіночої аудиторії. Дует записав чотири альбоми, в яких були такі хіти, як Wake Me Up Before You Go-Go і Freedom. Музиканти працювали в групі в період з 1981 по 1986 рік.
Режисером документальної стрічки став Кріс Сміт. Прем’єра на Netflix відбудеться 5 липня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мадриді (Іспанія) пройшла зіркова прем’єра фільму "Евакуація 2" від стрімінгової платформи Netflix. На червоній доріжці позували виконавці головних ролей, серед яких австралійський актор Кріс Гемсворт та україно-французька акторка Ольга Куриленко.
Також ми розповідали, що засуджена російська шахрайка Анна Делві (Сорокіна), про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату.