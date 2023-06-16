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Netflix опублікував трейлер документалки про британський гурт Wham!

16 червня 2023 09:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Netflix опублікував трейлер документалки про британський гурт Wham!
Учасники гурту Wham!. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стримінгова платформа Netflix продовжує тішити новими документальними фільмами про знаменитостей. Незабаром вийде стрічка про відомий британський гурт Wham!.

Трейлер з’явився на YouTube каналі Netflix.

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Подробиці

Wham! — це дует з музикантів Джорджа Майкла та Ендрю Ріджлі. Артисти знайомі ще із підліткового віку. Вони разом навчалися у школі та 1981 року вирішили створити гурт. У трейлері Ріджлі зізнається, з якими складнощами зіткнулися шкільні товариші.

"Я ніколи не відчував, що наша музика визначає мене так само, як це було з Джорджем", — розповів він.

У відвертому інтерв’ю артисти розповідають і про залаштунки свого успіху. Гурт став популярним насамперед у молодої жіночої аудиторії. Дует записав чотири альбоми, в яких були такі хіти, як Wake Me Up Before You Go-Go і Freedom. Музиканти працювали в групі в період  з 1981 по 1986 рік.

Режисером документальної стрічки став Кріс Сміт. Прем’єра на Netflix відбудеться 5 липня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мадриді (Іспанія) пройшла зіркова прем’єра фільму "Евакуація 2" від стрімінгової платформи Netflix. На червоній доріжці позували виконавці головних ролей, серед яких австралійський актор Кріс Гемсворт та україно-французька акторка Ольга Куриленко. 

Також ми розповідали, що  засуджена російська шахрайка Анна Делві (Сорокіна), про яку Netflix зняв серіал, не заплатила адвокату.

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