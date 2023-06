Netflix опублікував трейлер документалки про британський гурт Wham!

Учасники гурту Wham!. Фото: Google

Стримінгова платформа Netflix продовжує тішити новими документальними фільмами про знаменитостей. Незабаром вийде стрічка про відомий британський гурт Wham!.

Трейлер з’явився на YouTube каналі Netflix.

Wham! — це дует з музикантів Джорджа Майкла та Ендрю Ріджлі. Артисти знайомі ще із підліткового віку. Вони разом навчалися у школі та 1981 року вирішили створити гурт. У трейлері Ріджлі зізнається, з якими складнощами зіткнулися шкільні товариші.

"Я ніколи не відчував, що наша музика визначає мене так само, як це було з Джорджем", — розповів він.

У відвертому інтерв’ю артисти розповідають і про залаштунки свого успіху. Гурт став популярним насамперед у молодої жіночої аудиторії. Дует записав чотири альбоми, в яких були такі хіти, як Wake Me Up Before You Go-Go і Freedom. Музиканти працювали в групі в період з 1981 по 1986 рік.

Режисером документальної стрічки став Кріс Сміт. Прем’єра на Netflix відбудеться 5 липня.

