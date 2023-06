Netflix опубликовал трейлер документалки о британской группе Wham!

Участники группы Wham! Фото: Google

Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать новыми документальными фильмами о знаменитостях. Вскоре выйдет лента об известной британской группе Wham!

Трейлер появился на YouTube на канале Netflix.

Wham! — это дуэт из музыкантов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Артисты знакомы еще с подросткового возраста. Они вместе учились в школе и в 1981 году решили создать группу. В трейлере Риджли признается, с какими сложностями столкнулись школьные товарищи.

"Я никогда не чувствовал, что наша музыка определяет меня так же, как это было с Джорджем", — рассказал он.

В откровенном интервью артисты рассказывают и о закулисье своего успеха. Группа стала популярной прежде всего у молодой женской аудитории. Дуэт записал четыре альбома, в которых были такие хиты как Wake Me Up Before You Go-Go и Freedom. Музыканты работали в группе в период с 1981 по 1986 год.

Режиссером документальной ленты стал Крис Смит. Премьера Netflix состоится 5 июля.

