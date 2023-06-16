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Netflix опубликовал трейлер документалки о британской группе Wham!

16 июня 2023 09:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Netflix опубликовал трейлер документалки о британской группе Wham!
Участники группы Wham! Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стриминговая платформа Netflix продолжает радовать новыми документальными фильмами о знаменитостях. Вскоре выйдет лента об известной британской группе Wham!

Трейлер появился на YouTube на канале Netflix.

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Подробности

Wham! — это дуэт из музыкантов Джорджа Майкла и Эндрю Риджли. Артисты знакомы еще с подросткового возраста. Они вместе учились в школе и в 1981 году решили создать группу. В трейлере Риджли признается, с какими сложностями столкнулись школьные товарищи.

"Я никогда не чувствовал, что наша музыка определяет меня так же, как это было с Джорджем", — рассказал он.

В откровенном интервью артисты рассказывают и о закулисье своего успеха. Группа стала популярной прежде всего у молодой женской аудитории. Дуэт записал четыре альбома, в которых были такие хиты как Wake Me Up Before You Go-Go и Freedom. Музыканты работали в группе в период с 1981 по 1986 год.

Режиссером документальной ленты стал Крис Смит. Премьера Netflix состоится 5 июля.

Напомним, ранее мы писали, что в Мадриде (Испания) прошла звездная премьера фильма "Эвакуация 2" от стриминговой платформы Netflix. На красной дорожке позировали исполнители главных ролей, среди которых австралийский актер Крис Хемсворт и украинско-французская актриса Ольга Куриленко.

Также мы рассказывали, что осужденная российская мошенница Анна Делви (Сорокина), о которой Netflix снял сериал, не заплатила адвокату.

 

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