Netflix показал трейлер предстоящего сериала о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Актеры Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Google

Скандальный развод голливудских суперзвезд, Джонни Деппа и Эмбер Херд уже в прошлом. 60-летний актер на длительное время остался без проектов и лишь недавно вернулся на большие киноэкраны. Эмбер же переехала в Испанию и ведет уединенный образ жизни с дочерью. Впрочем, кинобоссы не спят. Уже в скором времени на Netflix выйдет мини сериал о судебных баталиях бывших.

На YouTube-канале стриминговой платформы вышел первый трейлер.

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Суд на экране

Документальный сериал "Депп против Херд" выйдет на сервис Netflix уже 16 августа. В нем будут использованы кадры трансляции, которая велась во время слушаний прямо из зала заседаний. Создатели шоу попытаются понять, что именно произошло между Джонни и Эмбер.

Сериал также покажет, как мировые таблоиды и общество в целом следили за ходом дела и проанализирует, кто из бывших супругов говорит правду, а кто клевещет на экс-партнера. Автором проекта выступила Эмма Купер.

Netflix выпустит три эпизода, каждый из которых раскрывает новые детали скандального развода, который в сети назвали "судом в TikTok". Кроме самого суда, режиссер покажет то, что происходило во время него в медиапространстве.

Комментировать звездный развод будут известные блогеры, детективы-любители и даже боты, призывающие поддержать ту или иную сторону конфликта. Мини сериал раскроет, как они манипулировали информацией.

Напомним, ранее мы писали, что Джонни Депп показал автопортрет, который написал в свои "самые темные" времена. Также мы рассказывали, что Эмбер Херд, вслед за Джонни возвращается в кино.