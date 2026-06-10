Итальянский маникюр в тренде: техника, которая визуально удлиняет ногти

Маникюр. Фото: magnific

Бьюти-индустрия нашла решение для тех, кто мечтает о изящных длинных ногтях, но от природы или из-за специфики работы имеет короткую ногтевую пластину. Речь идет о так называемом итальянском маникюре — визуальном трюке, который удлиняет пальцы и делает руки оптически более изящными без какого-либо наращивания.

Об этом маникюре Новини.LIVE расскажет подробнее со ссылкой на Glamour.

Несмотря на стабильную популярность классического френча, этот европейский метод стал серьезным конкурентом на рынке. Его главное преимущество — максимальная эффективность именно на коротких или широких ногтях.

Происхождение техники этого маникюра

На самом деле метод не является абсолютно новым. Профессиональные нейл-стилисты отмечают, что подобный способ нанесения покрытия существовал давно под названием «slim-line». Раньше его использовали преимущественно для того, чтобы помочь начинающим мастерам аккуратно распределять материал у боковых валиков и не затекать на кожу.

Сегодня же этот прием превратился в полноценный тренд, построенный на игре с пропорциями. Здесь нет привязки к конкретной палитре или сложному дизайну — весь акцент сделан на геометрии и визуальном сужении ногтевого ложа.

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Как достигается оптический эффект

Технология выполнения основана на создании правильных линий и микроскопических отступов:

Предварительная обработка. Мастер тщательно очищает зону кутикулы, отодвигая или срезая ее, чтобы максимально открыть полезную площадь. Нанесение покрытия. Однотонный лак распределяют как можно ближе к основанию, однако вдоль боковых краев ногтя оставляют едва заметные незакрашенные полоски. Ювелирная коррекция. Чтобы граница между цветом и натуральным ногтем оставалась безупречно ровной, линию вдоль кожи очищают с помощью ультратонкой кисти.

Само наличие этих свободных миллиметров с обеих сторон создает иллюзию того, что ногтевая пластина значительно уже и длиннее, чем на самом деле.

Для итальянской техники подойдет любой монохромный вариант: от глубоких темных и насыщенных красных оттенков до спокойных нюдовых тонов. Главное, чтобы покрытие было однотонным, поскольку лишние рисунки разрушают геометрию эффекта.

Что касается формы, то лучше всего такой визуальный прием работает на четком или мягком квадрате, а также на миндалевидных ногтях. Для поддержания аккуратного вида рук специалисты советуют не забывать о регулярном увлажнении кутикулы специальными маслами.

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