На фоне скандалов Олег Скрипка попросил украинцев о помощи — видеообращение

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель и солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка обратился к публике. На видео, которое он разместил в социальной сети, он говорит об информационной атаке со стороны россиян и просит украинцев о помощи.

Соответствующее видеообращение Олег Скрипка разместил на своей странице в Instagram.

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Обращение к украинцам

Украинский певец, который в последнее время активно дает интервью и обращается к публике, отметил, что россияне начали очень серьезную информационную атаку. Поэтому Олег Скрипка просит у украинцев помощи и поддержки.

"С начала полномасштабного нападения на нас имеем с вами такие коротенькие беседы. Я даю психологические советы и имел хорошую обратную связь, что это помогает, что это работает. Прошу от вас помощи и поддержки, потому что враг открыл мощный информационный фронт. Я, как многие другие известные украинцы, патриотические украинцы, нахожусь под мощными информационными атаками. Создается контент, берутся интервью, интерпретируются, ставятся акценты и, к сожалению, это работает", — отметил Олег Скрипка.

Певец Олег Скрипка на фестивале украинских вин в Киеве. Фото: Instagram Олега Скрипки

Он заявил, что за границей и в Украине его считают плохим человеком, из-за чего отменяются его концерты, где собираются деньги на помощь ВСУ и переселенцам. По словам Олега Скрипки, таким образом, "уничтожается консолидация украинского общества".

"За границей создается мой имидж как фашиста, экстремиста, террориста. И на уровне мэрий, западных стран, городов, отменяются мои концерты. В Украине совершенно другие акценты выставляются, что я коллаборант, ненавижу природу, женщин, мир. В конце концов, что происходит, — не происходят концерты, на которых мы собираем средства, помощь военным, детям, переселенцам, раненым. Но самое страшное, что уничтожается консолидация украинского общества", — также добавил украинский артист.

Обращение Олега Скрипки к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Сравнение европеек и украинок

Не так давно солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался о женщинах в Европе и Украине. В частности популярный певец рассказал о том, чем украинские женщины отличаются от европейских.

"Украинские женщины — они хозяйственные, умные. Они дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины — они феминистические, а феминизм — это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", — заявил Олег Скрипка.

Напомним, мы писали о том, что певец Олег Скрипка заявил, что после войны украинцы должны подтвердить свою преданность государству.

Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Олег Скрипка высказался о Светлане Лободе и Вере Брежневой во время войны.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка попал в серьезный скандал.