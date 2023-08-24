Олег Скрипка потрапив у гучний скандал – виступав з біженцями з Росії?

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак та лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка потрапив у скандал. Виявляється, популярний виконавець взяв участь у музичному фестивалі в Чорногорії, організатором якого була російська продюсерка.

Про це стало відомо з публікації продюсерки Марії Сьомушкіної на її сторінці в Facebook.

Читайте також:

Скандал за участю Олега Скрипки

Виявляється, Олег Скрипка поїхав до Чорногорії та виступив на фестивалі однієї російської продюсерки на ім’я Марія Сьомушкіна. За її словами, український співак разом з музикантами з Росії, які є біженцями, виконали спільний "jam session".

"На нашому марафоні не обійшлося без експромту. Напередодні я дізналася, що в гості заїде український музикант Олег Скрипка. Ми знайомі більше 20 років. Наприкінці вечора я запросила Олега на сцену, і разом з музикантами-біженцями з росії, а ще прекрасною співачкою Gladys з Франції трапився прекрасний jam session. На одній музичній частоті й в ім'я миру", — написала на своїй сторінці російська продюсерка.

Публікація російської продюсерки Марії Сьомушкіної. Фото: скриншот з Facebook.

Реакція команди Олега Скрипки

Команда українського співака відреагувала на заяву щодо його виступу на фестивалі. Команда Олега Скрипки зазначила, що це "інформаційна атака", яка здійснюється задля того, щоб зіпсувати свято на підтримку України. Також в команді заявили, що вони не коментуватимуть публікацію продюсерки.

"Це несеться інформаційна атака. Спочатку обвинувачення у фашизмі, потім співпраця з росіянами, антифемініст. Ми це не будемо коментувати на радість російській пропаганді. І зараз все робиться для того, щоб зіпсувати свято в підтримку України", — заявили у команді Олега Скрипки.

До того ж, Олег Скрипка зазначив, що зараз він перебуває у Європі з "благодійним туром". У дописі також можна помітити, що перебуває він саме у Чорногорії.

Публікація українського співака Олега Скрипки. Фото: скриншот з Instagram

Реакція Олега Скрипки

Сам співак одразу ж звернувся до українців з Люксембургу, підтвердивши слова своєї команди про атаку.

"Ми виступали в Чорногорії з концертами. І я завітав на один захід, який мав допомогти українським дітям. А потім виявилося, що там були росіяни в організації чи десь там", — зазначив фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Публікація українського співака Олега Скрипки. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про цей захід?

Організатори музичного фестивалю "Music Saves the World" називають його "всесвітнім благодійним музичним марафоном". Варто зазначити, що раніше цей захід мав назву "Садиба Jazz"("Усадьба Jazz"). А до 2019 року він відбувався у містах Росії.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка порушив тему фемінізму.

Раніше ми розповідали про те, що відомий артист Олег Скрипка висловився про діяльність музиканта Колі Сєрги під час війни.

Також ми повідомляли про те, що соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про російську пропаганду.