Олег Скрипка висловися про українок та засудив француженок – є велика різниця

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак, музикант і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка порушив тему жінок в Україні та Європі. Відомий артист розповів, чим відрізняються українські жінки від європейських, та висловив свою думку про них.

Про це Олег Скрипка розповів під час інтерв’ю на Stand Up Battle в YouTube.

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Відомий виконавець згадав свою подорож до Франції, де він побачив, наскільки сильно українки відрізняються від іноземних жінок. За словами Олега Скрипки, українські жінки, на відміну від іноземних, мають велику душу та пластичність.

Також він зазначив, що українці дуже приємні та комфортні у спілкуванні з іншими людьми.

Український співак Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Французи з нами одружуються, тому що ми душевні і ми пластичні. Ми дуже комфортні у спілкуванні. З нами дуже приємно і зручно спарюватися, з українцями. От є чотири групи крові, а є якась група крові донорська. І ми донори", — зазначив Олег Скрипка.

Крім того, він заявив, що українські жінки є справжніми хазяйками та дуже розумними, а француженки, навпаки, є дуже феміністичними людьми. За словами артиста, французькі жінки мають повагу до себе, але не поважають чоловіків.

"Українські жінки — вони хазяйновиті, розумні. Вони вдома роблять затишок і шанують чоловіків. А європейські жінки — вони феміністичні, а фемінізм — це є жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. Є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка", — заявив також український співак.

Дитинство в російському селі та порівняння з українським

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" народився в сім’ї українських переселенців. Мати Олега була родом з Росії, а батьком був українцем. Тому у дитинстві український співак навідував як українське, так і російське село.

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка в дитинстві. Фото: скриншот з YouTube

Він згадав, чим вони відрізнялися, та пояснив, якими вони були для нього в дитинстві. Якщо в українському селі було чисто, та кожен господар мав власний город та багато їжі, то в російському селі зовсім не було саду та городу, а однолітки курили і пили.

"Я приїжджаю в українське село, чистенько, асфальтована дорога, газ, все красиво, заможно, у кожного є город. У мене у баби з дідом стільки гектарів було! Вдома постійно борщі, вареники. Я приїжджаю до Росії, там немає саду, немає городу, земляна підлога. Я виходжу — хлопцям та дівчатам по 12 років, вони сидять бухають портвейн, хлопці мацають дівчат, курять, матюкаються", — згадував Олег Скрипка.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка хоче засудити учасника шоу "Україна має талант".

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Також ми повідомляли про те, що українська співачка Камалія звернулася до Олега Скрипки.