Олег Скрипка высказался об украинках и осудил француженок – есть большая разница

Солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец, музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поднял тему женщин в Украине и Европе. Известный артист рассказал, чем отличаются украинские женщины от европейских, и высказал свое мнение о них.

Об этом Олег Скрипка рассказал во время интервью на Stand Up Battle в YouTube.

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Известный исполнитель вспомнил свое путешествие во Францию, где увидел, насколько сильно украинки отличаются от иностранных женщин. По словам Олега Скрипки, украинские женщины, в отличие от иностранных, обладают большой душой и пластичностью.

Также он отметил, что украинцы очень приятны и комфортны в общении с другими людьми.

Украинский певец Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Французы на нас женятся, потому что мы душевные и мы пластичные. Мы очень комфортны в общении. С нами очень приятно и удобно спариваться, с украинцами. Вот есть четыре группы крови, а есть какая-то группа крови донорская. И мы доноры", — отметил Олег Скрипка.

Кроме того, он заявил, что украинские женщины являются настоящими хозяйками и очень умными, а француженки, наоборот, являются очень феминистическими людьми. По словам артиста, французские женщины имеют уважение к себе, но не уважают мужчин.

"Украинские женщины — они хозяйственные, умные. Они дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины — они феминистические, а феминизм — это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", — заявил также украинский певец.

Детство в российском селе и сравнение с украинским

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" родился в семье украинских переселенцев. Мать Олега была родом из России, а отцом был украинцем. Поэтому в детстве украинский певец посещал как украинское, так и российское село.

Солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в детстве. Фото: скриншот с YouTube

Он вспомнил, чем они отличались, и объяснил, какими они были для него в детстве. Если в украинском селе было чисто, и каждый хозяин имел свой огород и много еды, то в российском селе совсем не было сада и огорода, а сверстники курили и пили.

"Я приезжаю в украинское село, чистенько, асфальтированная дорога, газ, все красиво, богато, у каждого есть огород. У меня у бабы с дедом столько гектаров было! Дома постоянно борщи, вареники. Я приезжаю в Россию, там нет сада, нет огорода, земляной пол. Я выхожу — мальчикам и девочкам по 12 лет, они сидят бухают портвейн, ребята щупают девушек, курят, матерятся", — вспоминал Олег Скрипка.

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