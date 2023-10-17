Що Олег Скрипка думає про колег, які втекли з України — відео

Лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про своїх колег. Зокрема, відомий виконавець розповів, що він думає про тих артистів, які під час повномасштабної війни поїхали з країни і не повернулися.

Про колег-втікачів Олег Скрипка розповів на каналі ТСН в YouTube.

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Думка про колег-втікачів

Олег Скрипка вважає, що повномасштабну війну нібито спровокувало російськомовне населення України. За словами артиста, справжніми українцями є ті, хто зараз на передовій захищає свою державу від російської агресії.

"В Україні оце все болото, яке розводилося, російськомовне, призвело до війни. Зараз ті люди, які вчора створювали "руський мир" в Україні, вони перевзулися і на сьогоднішній день вони по всьому світі їздять збирають донати, і вони представляють Україну. І справжні хлопці, вони на фронті воюють", — зазначив Олег Скрипка.

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український рок-музикант стверджує, що після повернення з фронту всіх захисників між ними та тими, хто втік до іншої країни, виникне "дуже цікавий діалог". Також Олег Скрипка вважає, що потрібно взагалі переглядати право на громадянство на адресу тих людей.

"Коли хлопці прийдуть з фронту, буде дуже цікавий діалог між цими персонажами. Коли ці персонажі будуть повертатися до України, правильно було б переглядати право на громадянство. Тому що це війна, це дуже серйозно", — також додав український співак.

Думка про чоловіків, які втекли з України під час війни

Не так давно український рок-музикант висловлювався щодо чоловіків, які виїжджають за межі країни під час війни. Він розповів, що потрібно зробити уряду під час війни.

"Якщо чувак хоче втекти, і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату чи прикордоннику платив, а нехай робить донат і може виїжджати. Хто хоче виїхати, то нехай. А хто залишився — давати їм можливість працювати. Після кожної війни суспільство процвітає. Йде оновлення, мотивація все відбудувати", — зазначав Олег Скрипка.

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