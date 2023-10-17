Что Олег Скрипка думает о коллегах, которые сбежали из Украины — видео

Лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался о своих коллегах. В частности, известный исполнитель рассказал, что он думает о тех артистах, которые во время полномасштабной войны уехали из страны и не вернулись.

О беглых коллегах Олег Скрипка рассказал на канале ТСН в YouTube.

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Мнение о беглых коллегах

Олег Скрипка считает, что полномасштабную войну якобы спровоцировало русскоязычное население Украины. По словам артиста, настоящими украинцами являются те, кто сейчас на передовой защищает свое государство от российской агрессии.

"В Украине это все болото, которое разводилось, русскоязычное, привело к войне. Сейчас те люди, которые вчера создавали "русский мир" в Украине, они переобулись и на сегодняшний день они по всему миру ездят собирают донаты, и они представляют Украину. И настоящие ребята, они на фронте воюют", — отметил Олег Скрипка.

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский рок-музыкант утверждает, что по возвращении с фронта всех защитников между ними и теми, кто сбежал в другую страну, возникнет "очень интересный диалог". Также Олег Скрипка считает, что нужно вообще пересматривать право на гражданство в адрес таких людей.

"Когда ребята придут с фронта, будет очень интересный диалог между этими персонажами. Когда эти персонажи будут возвращаться в Украину, правильно было бы пересматривать право на гражданство. Потому что это война, это очень серьезно", — добавил украинский певец.

Мнение о мужчинах, бежавших из Украины во время войны

Не так давно украинский рок-музыкант высказывался по поводу мужчин, выезжающих за пределы страны во время войны. Он рассказал, что нужно сделать правительству во время войны.

"Если чувак хочет убежать, и он не мотивирован, то какой из него вояка будет? Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику платил, а пусть делает донат и может уезжать. Кто хочет уехать, то пусть. А кто остался — давать им возможность работать. После каждой войны общество процветает. Идет обновление, мотивация все отстроить", — отмечал Олег Скрипка.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Олег Скрипка рассказал, присоединится ли он к рядам ВСУ.

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