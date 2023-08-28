Олег Скрипка высказался про мужчин, которые выезжают за границу – откровенное заявление

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант и фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка признался, что он думает про мужчин во время полномасштабной войны. В частности, известный исполнитель выразил свое мнение про мужчин, которые выезжают за пределы Украины во время военного положения.

Честное интервью с участием Олега Скрипки разместили на канале "ПРЯМА ЧЕРВОНА" в YouTube.

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Мнение про мужчин, которые выезжают из Украины

По словам популярного исполнителя, на территории Украины идет тяжелая полномасштабная война. Впрочем, Олег Скрипка считает, что эта война не так тотальна, чтобы на нее отправлять всех мужчин, которые являются гражданами Украины.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" считает, что если у мужчины есть желание уехать за пределы Украины, то нет смысла отправлять его воевать на фронт. Также он прокомментировал некоторые схемы, которые создают украинские мужчины, чтобы пересечь границу другой страны.

Украинский певец Олег Скрипка во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Если чувак хочет убежать, и он не мотивирован, то какой из него воин будет? Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику платил, а пусть делает донат и может уезжать", — считает украинский певец Олег Скрипка.

Известный артист утверждает, что каждый украинский гражданин должен иметь возможность работать в своей родной стране. По словам Олега Скрипки, каждый, кто хочет уехать, пусть едет, а оставшиеся пусть делают все, чтобы отстраивать Украину после окончания войны.

"Кто хочет уехать, то пусть. А кто остался — давать им возможность работать. После каждой войны общество процветает. Идет обновление, мотивация все отстроить", — добавил украинский исполнитель и лидер группы "Вопли Видоплясова".

Мнение про женщин

Недавно украинский исполнитель говорил о женщинах в Украине и Европе. Он вспомнил, как во Франции заметил отличие украинок от женщин из Европы. В частности, Олег Скрипка отметил, что женщины во Франции являются очень феминистическими людьми.

"Они феминистические, а феминизм — это женский эгоизм. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", — заявил Олег Скрипка.

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