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Олександра Заріцька розповіла про стосунки свого хлопця з її батьками

26 вересня 2023 11:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому у хлопця солістки KAZKA не склалися стосунки з її батьком — в чому справа
Українська співачка Олександра Заріцька під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка і солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про своє особисте життя. Відома виконавиця розкрила цікаві подробиці життя зі своїм хлопцем, музикантом Павлом Тараненком, з яким вона цього року заручилася.

Про це Олександра Заріцька розповіла у програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" в YouTube.

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Весілля співачки

Відома артистка зізнається, що зі своїм хлопцем вона зустрічалася приблизно півтора року, але точно вони не знають, скільки, адже дуже щасливі бути разом. Також Олександра розповіла, коли в них відбудеться весілля та де воно буде.

"Це моє перше справжнє кохання, у нас нема битовухи, тому що все в новинку. Весілля буде тоді, коли буде Перемога України. В ідеалі в Криму, біля моря зібрати всіх друзів", — розповіла відома українська співачка Олександра Заріцька.

Александра Зарицкая с Евгением Клопотенко
Співачка Олександра Заріцька з Євгеном Клопотенком у його програмі. Фото: скриншот з YouTube

Стосунки хлопця з батьками артистки

Солістка гурту KAZKA розповіла про те, що зараз її хлопець багато часу проводить з її мамою, адже вона зараз активно гастролює зі своїм гуртом. Олександра зізналася, які в її коханого хлопця стосунки зі своєю майбутньою тещею.

"З Пашею вони подружились, вони люблять серіали одні й ті самі, вони обоє флегматичні, спокійні, їм подобається бути разом. Я Пашу обрала по мамі, бо я більше харизмою і ентузіазмом в папу, а Паша в мене в маму", — пояснила українська співачка. 

Александра Зарицкая
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька у програмі "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Фото: скриншот з YouTube

Також відома артистка зазначила, що з татом її хлопець не так подружився, як би вона хотіла. Виявляється, справа в тому, що в них зовсім різні смаки. 

"Він не так сильно сконтачився з татом, як хотілося. Тому що мій тато любить риболовлю, футбол, а Паша, він трошки інший, його цікавить мистецтво, музика. Тому на всіх риболовлях Паша лежить відпочиває. А тато трошки засмучено каже, що хотів сина. Проте, я люблю риболовлю, тому татові зі мною легше", — пояснила Олександра Заріцька.

Стосунки співачки

Олександра почала зустрічатися з Павлом ще наприкінці 2021 року, а вже на початку повномасштабної війни вони почали разом жити. Згодом Павло зробив Саші пропозицію, і тепер співачка мріє про весілля. Не так давно на своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарною новиною.

"Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "БЕЗ КОХАННЯ". Звісно, наречена я там не просто так) Я заручена! Досі не можу повірити", — розповіла артистка, показавши фото з коханим.

Публікація Олександри Заріцької
Публікація Олександри Заріцької з її коханим. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Олександра Заріцька показала себе у купальнику на пляжі. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Олександра Заріцька присвятила нову пісню своєму хлопцю. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Олександра Заріцька виграла приз у Японії. 

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