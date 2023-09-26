Почему у парня солистки KAZKA не сложились отношения с ее отцом — в чем дело

Украинская певица Александра Зарицкая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своей личной жизни. Известная исполнительница раскрыла интересные подробности жизни со своим парнем, музыкантом Павлом Тараненко, с которым она в этом году обручилась.

Об этом Александра Зарицкая рассказала в программе "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" в YouTube.

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Свадьба певицы

Известная артистка признается, что со своим парнем она встречалась примерно полтора года, но точно они не знают, сколько, ведь очень счастливы быть вместе. Также Александра рассказала, когда у них состоится свадьба и где она будет.

"Это моя первая настоящая любовь, у нас нет бытовухи, потому что все в новинку. Свадьба будет тогда, когда будет Победа Украины. В идеале в Крыму, у моря собрать всех друзей", — рассказала известная украинская певица Александра Зарицкая.

Певица Александра Зарицкая с Евгением Клопотенко в его программе. Фото: скриншот с YouTube

Отношения парня с родителями артистки

Солистка группы KAZKA рассказала о том, что сейчас ее парень много времени проводит с ее мамой, ведь сейчас она активно гастролирует со своей группой. Александра призналась, какие у ее любимого парня отношения со своей будущей тещей.

"С Пашей они подружились, они любят сериалы одни и те же, они оба флегматические, спокойные, им нравится быть вместе. Я Пашу выбрала по маме, потому что я больше харизмой и энтузиазмом у папу, а Паша у меня в маму", — объяснила украинская певица.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в программе "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Фото: скриншот с YouTube

Также известная артистка отметила, что с папой ее парень не так подружился, как она хотела бы. Оказывается, дело в том, что у них совсем разные вкусы.

"Он не так сильно законтачился с папой, как хотелось. Потому что мой папа любит рыбалку, футбол, а Паша, он немного другой, его интересует искусство, музыка. Поэтому на всех рыбалках Паша лежит отдыхает. А папа немного расстроено говорит, что хотел сына. Однако, я люблю рыбалку, поэтому папе со мной легче", — объяснила Александра Зарицкая.

Отношения певицы

Александра начала встречаться с Павлом еще в конце 2021 года, а уже в начале полномасштабной войны они стали жить вместе. Впоследствии Павел сделал Саше предложение, и теперь певица мечтает о свадьбе. Не так давно на своей странице в Instagram она поделилась хорошей новостью.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ КОХАННЯ". Конечно, невеста я там не просто так) Я обручена! До сих пор не могу поверить", — рассказала артистка, показав фото с любимым.

Публикация Александры Зарицкой с любимым. Фото: скриншот из Instagram

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