Олексій Суханов закликає стерти Росію з карти світу – засуджує країну свого народження

Український ведучий Олексій Суханов на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий Олексій Суханов, який народився в Росії, висловився про неї. Чоловік розповів про те, що потрібно зробити з Росією зараз, та пояснив, чим відрізняється українське телебачення з каналами у країні його народження.

Відверте інтерв’ю Олексій Суханов дав "24 Каналу".

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Думка про Росію

Український телеведучий заявив, що Росію взагалі потрібно викреслити з карти світу. За його словами, Росія має бути під контролем цивілізованого світу та не мати права впливати на політику. Також Олексій Суханов зазначив, що світові варто зробити все, щоб "вилікувати" Росію.

Український телеведучий Олексій Суханов на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Ця країна не варта нічого, крім викреслення взагалі з карти світу з усіма наслідками її розформування. Вона має контролюватися цивілізованим світом, вона не має права бути відповідальним суб'єктом міжнародного права, не має права впливати на міжнародну політику, її треба обмежити рівно до того ступеня, допоки весь світ не буде бачити дійсно зміни, не буде бачити одужання від імперської хвороби, на яку та країна хворіє, і це клінічний випадок", — заявив Олексій Суханов.

Також він розповів про те, чим українське телебачення відрізняється від телеканалів у Росії. За його словами, у країні-агресорці зараз всюди є пропаганда та ненависть. Ведучий зазначив, що це є як у новинах, так і в розважальних шоу.

Життя в Росії

Олексій Суханов з’явився на світ у 1974 році у Росії, де провів більшу частину свого життя. Там він ходив до школи, а потім до технікуму, після чого вступив до Московського державного університету комерції та побудував кар’єру ведучого.

У 2014 році Олексій переїхав до України, але не одразу позбувся російського паспорта. Втім, згодом він отримав паспорт українця та нещодавно вирішив знищити документ, який пов’язував його з Російською Федерацією.

Відомо, що там у нього залишилася близькі, зокрема, рідна мати. Олексій вирішив розірвати з ними усіма зв’язки, оскільки вони вірять не тому, що він розповідає, а тому, що говорять на російському телебаченні. Ба більше, ведучий навіть не привітав свою маму з днем народженням.

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