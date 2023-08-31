Олексій Суханов знищив свій російський паспорт – обірвав усі зв'язки з минулим

Український телеведучий Олексій Суханов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий та журналіст Олексій Суханов розповів про те, що він зробив зі своїм російським паспортом. Чоловік зізнався, чи буде він ще користуватися паспортом Російської Федерації, звідки він переїхав до України декілька років тому.

Відповідне інтерв’ю Олексій Суханов дав "24 Каналу".

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Телеведучий зізнався, що він більше ніколи не буде використовувати російський паспорт, адже він офіційно пообіцяв це Україні. Олексій Суханов також зазначив, що бути українським громадянином для нього дуже велика честь.

Він підкреслив, що знищив цей документ, щоб позбутися всього, що його пов’язувало з Росією, хоча ще нещодавно він залишався у нього.

Ведучий Олексій Суханов на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Я дав офіційну обіцянку Україні, державі, своїм землякам. Для мене честь бути земляком українців, тому я більше ніколи не скористаюся цим документом. Тож я його знищив, нікому про це не казав, вважаю, що і не треба про це говорити, щоб це не було використано у розрізі "Суханов робить шоу", Суханов ніколи не влаштовував жодного шоу! Я тихо позбавився його, чим поклав край усьому, що мене пов'язувало з Росією", — зізнається український ведучий.

Що відомо про життя Олексія Суханова?

Чоловік народився у Росії, але у 2014 році він переїхав до України та у 2022 році отримав українське громадянство та паспорт. Тому він вирішив обірвати всі зв’язки, які залишилися у нього з Російською Федерацією.

Нещодавно Олексій розповідав про те, що він навіть перестав спілкуватися зі своїми близькими та рідними, які живуть в Росії. Для нього це було дуже важко, але через принципову позицію він не міг зробити інакше. Втім, чоловік дуже шкодує про це.

Але що стосується рідної мами, яка живе в Росії, то нещодавно в неї був день народження. Олексій не зміг себе перебороти та не привітав найріднішу людину з її святом. За словами ведучого, в нього досі ще "болить".

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