Алексей Суханов призывает стереть Россию с карты мира – осуждает страну своего рождения

Украинский ведущий Алексей Суханов на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский ведущий Алексей Суханов, который родился в России, высказался о ней. Мужчина рассказал о том, что нужно сделать с Россией сейчас, и объяснил, чем отличается украинское телевидение с каналами в стране его рождения.

Откровенное интервью Алексей Суханов дал "24 каналу".

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Украинский телеведущий заявил, что Россию вообще нужно вычеркнуть с карты мира. По его словам, Россия должна быть под контролем цивилизованного мира и не влиять на политику. Также Алексей Суханов отметил, что миру следует сделать все, чтобы "вылечить" Россию.

Украинский телеведущий Алексей Суханов на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Эта страна не стоит ничего, кроме вычеркивания вообще с карты мира со всеми последствиями ее расформирования. Она должна контролироваться цивилизованным миром, она не имеет права быть ответственным субъектом международного права, не имеет права влиять на международную политику, ее нужно ограничить ровно до той степени, пока весь мир не будет видеть действительно изменения, не будет видеть выздоровление от имперской болезни, которой та страна болеет, и это клинический случай", — заявил Алексей Суханов.

Также он рассказал о том, чем украинское телевидение отличается от телеканалов России. По его словам, в стране-агрессоре сейчас повсюду пропаганда и ненависть. Ведущий отметил, что это есть как в новостях, так и в развлекательных шоу.

Жизнь в России

Алексей Суханов появился на свет в 1974 году в России, где провел большую часть своей жизни. Там он ходил в школу, а затем в техникум, после чего поступил в Московский государственный университет коммерции и построил карьеру ведущего.

В 2014 году Алексей переехал в Украину, но не сразу избавился от российского паспорта. Впрочем, впоследствии он получил паспорт украинца и решил уничтожить документ, который связывал его с Российской Федерацией.

Известно, что там у него остались близкие, в частности, родная мать. Алексей решил разорвать с ними всеми связи, поскольку они верят не тому, что он рассказывает, а тому, что говорят по российскому телевидению. Более того, ведущий даже не поздравил свою маму с днем рождения.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский телеведущий Алексей Суханов признался, что с его российским паспортом.

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