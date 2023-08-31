Алексей Суханов уничтожил свой российский паспорт – оборвал все связи с прошлым

Украинский телеведущий Алексей Суханов во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский ведущий и журналист Алексей Суханов рассказал, что он сделал со своим российским паспортом. Мужчина признался, будет ли он еще пользоваться паспортом Российской Федерации, откуда он переехал в Украину несколько лет назад.

Соответствующее интервью Алексей Суханов дал "24 каналу".

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Телеведущий признался, что он никогда больше не будет использовать российский паспорт, ведь он официально пообещал это Украине. Алексей Суханов также отметил, что быть украинским гражданином для него очень большая честь.

Он подчеркнул, что уничтожил этот документ, чтобы избавиться от всего, что его связывало с Россией, хотя еще недавно он оставался у него.

Ведущий Алексей Суханов на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Я дал официальное обещание Украине, государству, своим землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь этим документом. Так что я его уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу", Суханов никогда не устраивал ни одного шоу! Я тихо избавился от него, чем положил конец всему, что меня связывало с Россией", — признается украинский ведущий.

Что известно о жизни Алексея Суханова?

Мужчина родился в России, но в 2014 году он переехал в Украину и в 2022 году получил украинское гражданство и паспорт. Поэтому он решил оборвать все оставшиеся у него связи с Российской Федерацией.

Недавно Алексей рассказывал о том, что он даже перестал общаться со своими близкими и родными, живущими в России. Для него это было очень тяжело, но из-за принципиальной позиции он не мог сделать иначе. Впрочем, мужчина очень сожалеет об этом.

Но что касается родной мамы, живущей в России, то недавно у нее был день рождения. Алексей не смог себя перебороть и не поздравил самого родного человека с его праздником. По словам ведущего, у него до сих пор еще "болит".

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