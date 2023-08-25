Алена Шоптенко вспомнила времена сотрудничества с Владимиром Зеленским – изменил ее жизнь

Украинская танцовщица Алена Шоптенко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко дала откровенное интервью Тимуру Мирошниченко. Во время общения украинская телезвезда вспомнила времена, когда танцевала вместе с президентом Владимиром Зеленским в шоу "Танцы со звездами".

Откровенное интервью Алена Шоптенко дала Тимуру Мирошниченко в YouTube.

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Выступление с Владимиром Зеленским на шоу "Танцы со звездами"

Украинский хореограф Алена Шоптенко призналась, что ее совместное выступление с Владимиром Зеленским очень повлияло на ее карьеру. Она отметила, что до сих пор пользуется некоторыми наставлениями, которые ей давал Владимир Зеленский в танцевальном шоу.

"Так сейчас странно говорить, но наше сотрудничество с Владимиром Зеленским, оно дало мне очень мощный толчок просто даже в моей карьере, как специалиста, потому что некоторыми его наставлениями я до сих пор пользуюсь во время постановок, во время своей работы", — честно призналась Алена Шоптенко.

Танцовщица Алена Шоптенко на интервью у Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Она вспомнила, что во время участия в шоу ей было всего 17 лет, а Владимир Зеленский давал ей очень ценные советы, к которым она прислушивалась в свое время. Алена утверждает, что очень гордится этим достаточно мощным периодом своей жизни.

По словам танцовщицы, на шоу "Танцы со звездами" она открыла для себя Владимира Зеленского с хорошей стороны. Она высказалась о том, каким для нее оказался ныне президент Украины.

"Человек, который, как гора, стоит за своих. Он всегда стоял, да, он стоял всегда, как гора, именно людьми. И, соответственно, мы, в принципе, то же самое видим и сейчас", — рассказала украинская танцовщица Алена Шоптенко о Владимире Зеленском.

Общается ли с Владимиром Зеленским сейчас?

Украинская телезвезда призналась, что в последний раз она общалась с Владимиром Зеленским еще в тот момент, когда он победил на выборах президента. Оказывается, тогда Алена Шоптенко поздравляла своего бывшего коллегу по шоу с этой победой.

Вопрос о танцевальных способностях президента

Сейчас, когда кто-то в Австрии, где Алена живет вместе со своим сыном с начала войны, интересуется танцевальными способностями Владимира Зеленского, она очень сердится. Она утверждает, что не хочет говорить о президенте, как о танцовщике.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко со своим маленьким сыном. Фото: Instagram Алены Шоптенко

"Мне просто совершенно было непонятно, я не соглашалась говорить о господине президенте, как о танцовщике. Потому что это не ко времени и это бессмысленно. Я говорила сразу прямо, что это странно, я могу говорить о личности, о том, что президент является голосом народа", — резко ответила Алена Шоптенко.

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