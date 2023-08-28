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Алена Шоптенко призналась, общается ли она сейчас с бывшим Дмитрием Дикусаром

28 августа 2023 12:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Алена Шоптенко рассказала, общается ли с Дмитрием Дикусаром – где сейчас ее бывший
Танцовщица Алена Шоптенко со своим возлюбленным Дмитрием Дикусаром 9 лет назад. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко дала откровенное интервью касательно своего прошлого. Бывшая участница шоу "Танцы со звездами" откровенно рассказала о том, общается ли она со своим бывшим мужем Дмитрием Дикусаром.

Об этом Алена Шоптенко рассказала во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Общается ли с бывшим?

Алена Шоптенко признается, что она очень гордится своим бывшим мужем Дмитрием Дикусаром. По ее словам, она даже не была удивлена тем, что ее бывший взял в руки оружие и пошел защищать Украину, ведь у него обостренное чувство справедливости.

"Я не была удивлена. Я знаю Диму, он всегда был за справедливость. У него очень острое ощущение справедливости. Он — прекрасный человек, и у него очень высокие ценности. Я не была удивлена его поступком", — отмечает украинская танцовщица.

Елена Шоптенко во время интервью у Алины Доротюк
Хореограф Алена Шоптенко во время интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Известно, что после развода они всегда тепло говорили друг о друге и иногда общались. Впрочем, сейчас Алена не может общаться с Дмитрием, ведь он сейчас находится на передовой. Несмотря на это, она всегда узнает, как он, через общего знакомого, ведь очень переживает за него.

"Я всегда боюсь спросить что-то не то, многое нельзя. Я чувствую очень большое уважение, к Дмитрию всегда его испытывала. У нас действительно очень хорошие отношения. Мы работали вместе. Не могу поверить, что мы совсем недавно работали на одном проекте. Конечно, страшно немного. Но я верю и знаю, что все будет хорошо", — призналась Алена Шоптенко.

Где сейчас Дмитрий Дикусар?

В прошлом году украинский хореограф и бывший Алены Шоптенко Дмитрий Дикусар вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чем очень удивил своих поклонников. С тех пор он активно показывал свою жизнь в рядах ВСУ.

Публикация Дмитрия Дикусара
Публикация украинского танцовщика Дмитрия Дикусара. Фото: скриншот из Instagram
Публикация Дмитрия Дикусара
Публикация украинского танцовщика Дмитрия Дикусара. Фото: скриншот из Instagram

Недавно он обратился к поклонникам, признавшись, что у него было увольнение на определенное время. Впрочем, Дмитрий заявил, что ему очень некомфортно было за пределами армии, поэтому он вернулся на фронт.

"Недавно имел увольнение на определенное время. Впервые за год обнял родных и поблагодарил Бога за это. Откровенно, на гражданке почувствовал себя дискомфортно. Вернулся на службу", — признался Дмитрий Дикусар.

Публікація Дмитра Дікусара
Публикация украинского танцовщика Дмитрия Дикусара. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Алена Шоптенко рассказала, общается ли она сейчас с Олегом Винником.

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