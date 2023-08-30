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Ольгу Сумскую посреди тура госпитализировали в больницу: что произошло

30 августа 2023 11:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ольга Сумская попала в больницу – что с актрисой
Украинская актриса Ольга Сумская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса, звезда телесериалов Ольга Сумская показала неожиданные кадры. Украинская телезвезда показала кадры, где можно заметить, что она находится в кабинете врача, которая делает ей одну процедуру.

Соответствующими кадрами Ольга Сумская поделилась в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Что произошло?

После того, как украинская актриса Ольга Сумская отыграла спектакли в театре, у нее возникли проблемы с голосом. Поэтому она обратилась к врачам, чтобы устранить эту проблему. Ей пришлось делать специальную процедуру, чтобы восстановить свой голос.

Stories Ольги Сумской
Stories Ольги Сумской с больницы. Фото: скриншот из Instagram

Украинская телезвезда даже показала, как проходила процедура восстановления голоса. Оказывается, ей шприцем залили что-то в горло, чтобы она смогла доиграть свой спектакль в туре.

"Друзья, что сейчас будет. Сейчас будет заливка. Поработала два спектакля, и смотрите, немного насадила голос и сразу же обратилась к профессионалам. Вот он этот шприц. Сейчас мы широко откроем горло. Надеюсь, что благодаря такой заливке я доиграю в туре нашу спектакль", — выразила надежду известная украинская актриса Ольга Сумская, показав процедуру, которая, похоже, была не слишком приятной.

Stories Ольги Сумской
Stories Ольги Сумской с больницы. Фото: скриншот из Instagram

Юность актрисы

Недавно украинская актриса показала архивную фотографию, где ей всего 16 лет и у нее были темные волосы, из-за чего ее просто не узнать. На фото знаменитость стоит у памятника писателю Николаю Гоголю в Полтаве.

На снимке молодая Ольга стоит в светлой рубашке и жакете, а внизу она надела длинную клетчатую юбку. Под рукой 16-летняя знаменитость держит сумочку. Судя по подписи, эта фотография была сделана в 1982 году в Полтаве.

Ольга Сумская в 16 лет
Украинская актриса Ольга Сумская в 16 лет в Полтаве. Фото: Instagram Ольги Сумской

Недавно она уехала с туром в Полтаву, поэтому решила показать, как она изменилась. Она сделала такую же фотографию, где она стоит на фоне этого же памятника в похожей позе. В подписи она отметила, что это уже 2023 год.

На современном фото Ольга стоит в черном платье с надписью "Доброго вечора, ми з України" и в светлом кардигане. На ее шее можно увидеть массивные украшения.

Ольга Сумская в 57 лет
Украинская актриса Ольга Сумская в 57 лет в Полтаве. Фото: Instagram Ольги Сумской

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ольга Сумская обратилась к хейтерам из-за критики ее отдыха.

Ранее мы рассказывали о том, что известная актриса Ольга Сумская показала фото с гастролей.

Также мы сообщали о том, что украинская телезвезда Ольга Сумская рассказала о потере близкого человека.

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