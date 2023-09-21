Олю Полякову порівняли з Тіною Кароль – зовсім на себе не схожа

Українська співачка Оля Полякова під час виступу в Києві. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка і ведуча шоу "Дорослі дівчата" Оля Полякова показала себе у незвичному амплуа. Популярна артистка анонсувала нову пісню, показавши кліп на неї, та здивувала публіку своїм образом у ньому.

Фрагмент з кліпу Оля Полякова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Нова робота співачки

На сторінці української артистки в соцмережі з’явився фрагмент кліпу на нову пісню "Обійми". Причому, у кліпі Оля Полякова показала себе у досить нетиповому для неї образі. На відео співачка сидіть на постілі та ніжно позує на камеру під нову ліричну пісню.

Одягнена вона у кліпі у білі штани і майку такого ж кольору, а на її обличчі можна помітити мінімальну кількість косметики. Дивлячись на новий кліп, складається враження, що це зовсім не Оля, адже всі звикли бачити її у яскравому одязі та з великою кількістю косметики.

"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…", — зазначила Оля Полякова, підкресливши, що її нова пісня виходить 22 вересня.

Публікація зі сторінки Олі Полякової з новою роботою. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників

Фоловери української співачки, побачивши таке відео на її сторінці, не залишилися осторонь. У коментарях одні люди вважають нову роботу Олі Полякової дуже гарною, інші ж, навпаки, критикують її за трек.

Боже, мені подобається ця нова Оля, коли на голові тільки волосся, а в очах чесність) Дякую Бадоєву за новий свіжий погляд

Плакала, коли вперше почула цю пісню на вашому концерті. Дякую, вона дійсно про емоції, які відчувають жінки українських захисників

Ніколи не була шанувальницею Олі, але після початку війни, як вона себе проявила, які пісні співає, дійсно народна, така рідна, така тепла, така справжня, така своя. Нескінченний потенціал, голос, талант, все в ній прекрасне

Досить, бл*, вже цих шмарклів

Мені це схоже на штучну інтелігенцію? Може я помиляюсь

Я думала це Тіна Кароль

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скриншот з Instagram

Творчість Олі Полякової

Українська співачка має образ однієї з найяскравіших артисток шоу-бізнесу. В її альбомах є безліч веселих та потужних хітів, а на концертах в неї завжди гучно. Оля Полякова часто виступає у "кокошниках" та коротких спідницях.

Тому нова робота, яка була придумана та відзнята продюсером Аланом Бадоєвим, показала співачку з іншої сторони.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова привітала свого чоловіка з річницею.

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