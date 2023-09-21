Олю Полякову сравнили с Тиной Кароль – совсем на себя не похожа

Украинская певица Оля Полякова во время выступления в Киеве. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, актриса и ведущая шоу "Взрослые девочки" Оля Полякова показала себя в необычном амплуа. Популярная артистка анонсировала новую песню, показав клип на нее, и удивила публику своим образом в нем.

Фрагмент из клипа Оля Полякова разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Новая работа певицы

На странице украинской артистки в соцсети появился фрагмент клипа на новую песню "Обійми". Причем, в клипе Оля Полякова показала себя в достаточно нетипичном для нее образе. На видео певица сидите на постели и ласково позирует на камеру под новую лирическую песню.

Одета она в клипе в белые брюки и майку такого же цвета, а на ее лице можно заметить минимальное количество косметики. Глядя на новый клип, создается впечатление, что это совсем не Оля, ведь все привыкли видеть ее в яркой одежде и с большим количеством косметики.

"Для многих украинских женщин постель превратилась в бесконечную пустыню…", — отметила Оля Полякова, подчеркнув, что ее новая песня выходит 22 сентября.

Публикация со страницы Оли Поляковой с новой работой. Фото: скриншот из Instagram

Реакция подписчиков

Фоловеры украинской певицы, увидев такое видео на ее странице, не остались в стороне. В комментариях одни люди считают новую работу Оли Поляковой очень красивой, другие же, наоборот, критикуют ее за трек.

Боже, мне нравится эта новая Оля, когда на голове только волосы, а в глазах честность) Спасибо Бадоеву за новый свежий взгляд

Плакала, когда впервые услышала эту песню на вашем концерте. Спасибо, она действительно об эмоциях, которые испытывают женщины украинских защитников

Никогда не была поклонницей Оли, но после начала войны, как она себя проявила, какие песни поет, действительно народная, такая родная, такая теплая, такая настоящая, такая своя. Бесконечный потенциал, голос, талант, все в ней прекрасно

Хватит, бл*, уже этих соплей

Мне это похоже на искусственную интеллигенцию? Может, я ошибаюсь

Я думала это Тина Король

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Творчество Оли Поляковой

Украинская певица имеет образ одной из самых ярких артисток шоу-бизнеса. В ее альбомах есть множество веселых и мощных хитов, а на концертах у нее всегда громко. Оля Полякова часто выступает в "кокошниках" и коротких юбках.

Поэтому новая работа, придуманная и отснятая продюсером Аланом Бадоевым, показала певицу с другой стороны.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Оля Полякова посвятила новую песню жертвам войны.

Также мы сообщали, что популярная певица Оля Полякова рассказала, как пережить расставание с парнем.