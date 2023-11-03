Полякова вперше розповіла про своє захворювання — місяць не може вилікуватися

Співачка Оля Полякова в шоу "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Українська виконавиця і ведуча Оля Полякова звернулася до своїх підписників. Популярна артистка зазначила, що вона захворіла, і розповіла про те, що збирається блокувати все і всіх, кого їй не потрібно читати, щоб відпочити.

Відповідну публікацію Оля Полякова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Хвороба Олі Полякової

Одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу Оля Полякова повідомила про те, що вона захворіла. До того ж, артистка зазначила, що цього разу вона хворіла цілий місяць, чого не було раніше. Крім того, вона показала фотографії з риболовлі, де вона зі щасливим обличчям тримає рибу в руках.

"На початку місяця я захворіла, вірус зазвичай у мене — це три дні та я ок, та не в цей раз, я хворіла майже місяць, через антибіотики, купи ліків я вилізла, але досі ще кашель та насморк! Подивившись на це все тверезо, розумію, що організм мені каже: "Гей, старенька, давай ти будеш себе більше любити та піклуватись про себе, і не тільки фізично але й морально!"" — заявила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова з рибою в руках. Фото: Instagram Олі Полякової

Українська артистка Оля Полякова на риболовлі. Фото: Instagram Олі Полякової

Також співачка заявила, що вона хоче відпочити та відновити свій організм і не читати погані коментарі від людей. Оля стверджує, що зараз в Інтернеті дуже багато критики, яку пишуть на сторінках відомих людей, тому вона вирішила цього позбутися.

"Буду собі влаштовувати відпочинки, перезагрузки, а ще я вирішила більше не бачити і не читати поганих коментарів! А цього в Інтернеті зараз стало нестерпно багато, люди не можуть впливати на проблеми, стрес, війну і вони вис*раються на сторінки публічних людей! Тому від сьогодні я блокуватиму все і всіх, що мені не потрібно читати, так що, якщо вам важливо бути зі мною в моєму просторі, будьте чемні та добрі! Бережу себе, а ви бережіть себе!" — також звернулася до своїх читачів українська співачка.

Співачка Оля Полякова про свою хворобу. Фото: скриншот з Instagram

Хвороба матері Олі Полякової

Нещодавно артистка розповіла про те, що її найрідніша людина захворіла і зараз проходить лікування у Великій Британії. Зокрема, Оля пояснила, що в Україні в її мами не могли знайти причину поганого самопочуття, а ось у Великій Британії це змогли зробити.

"Вона лікується. У моєї мами знайшли таку хворобу — це аутоімунне захворювання, яке не могли знайти тут. І вона давно на це хворіє, не могли поставити діагноз. І коли вона потрапила до Великої Британії, ми знайшли причину, і вона лікується там. Велика подяка Англії, що наших людей лікують безкоштовно, тому що вона там зареєстрована", — зазначила Оля Полякова.

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