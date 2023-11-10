Оля Полякова поставила на место Анну Тринчер, которая обвинила ее в фотошопе

Украинская певица Оля Полякова с Анной Тринчер на премьере мультфильма "Мавка. Лісова пісня". Фото: Viva!

Одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Оля Полякова негативно высказалась в сторону молодой артистки и блогерши Анны Тринчер. В частности, известная исполнительница заявила, что ей очень не нравится Анна из-за того, что она говорит неправду.

О том, почему Оле Поляковой не нравится Анна Тринчер, она рассказала во время одного из выпусков программы "Взрослые девочки" в YouTube.

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Известная украинская певица отметила, что ей очень не нравится молодая артистка Анна Тринчер. В частности, Оля Полякова утверждает, что певица якобы говорит неправду о том, что она не пользуется фильтрами в Instagram.

Также украинская артистка вспомнила, как она когда-то с Аней Тринчер пела общую песню. Оля рассказала, как однажды, когда они вместе пришли на радиостанцию, молодая артистка начала говорить ей комплименты и интересоваться, зачем она использует фильтр в Instagram, если она и так красивая.

Украинская певица Анна Тринчер с Олей Поляковой на радиостанции "Наше радио". Фото: скриншот со Stories Анны Тринчер

"Мне очень не нравится Аня Тринчер. "Я не использую масок, я такая вся натуральная". Тебе 21 год, натуральная ты, я родить тебя могла, Аня Тринчер. И это еще было бы не рано! Это очень было смешно, когда мы вместе пели песню "Шлях до перемоги", и мы пришли на какое-то радио, и она в своем Instagram такая: "Ой, Оля, боже, ты такая красивая без фильтра, а зачем ты его используешь?"" — отметила Оля Полякова.

Певица Оля Полякова в программе "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Маша Ефросинина заявила, что ее подружка выглядит хорошо, а Оля, в то же время, сказала, что хочет посмотреть, какой через 22 года будет Анна Тринчер.

"Ну красиво выгляжу, и что? Посмотрим, как Аня Тринчер будет выглядеть через 22 года", — подытожила эту ситуацию известная украинская исполнительница Оля Полякова.

Как Анна Тринчер пережила буллинг в детстве

Недавно украинская артистка вспомнила свое детство и рассказала о буллинге. В частности, Анна Тринчер рассказала, как ее бросил отец, который даже не поздравил ее со свадьбой.

"Переживать буллинг в школе, позволять буквально всем нарушать свои границы, не быть смелой, не проявляться. Я — гадкий утенок. Быть брошенной отцом и не понимать, что, бл*ть, со мной не так. Или почему у нее есть отец, который за руку ее переводит через дорогу, а мой даже со свадьбой не поздравил, хотя бы смской", — рассказала Анна Тринчер.

Певица Анна Тринчер в детские годы. Фото: скриншот со Stories Анны Тринчер

Артистка Анна Тринчер в детстве. Фото: скриншот со Stories Анны Тринчер

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