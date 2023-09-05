Маша Єфросиніна публічно поцілувала Олю Полякову – момент потрапив на відео

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зі співачкою Олею Поляковою на шоу "Дорослі Дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про своє шоу "Дорослі Дівчата", яке вона веде разом зі співачкою Олею Поляковою. Зокрема, телезірка згадала, коли вийшов перший випуск цього шоу, та показала, що вони з Олею робили поза кадром.

Відповідне відео можна побачити на офіційній сторінці Маші Єфросиніної в Instagram.

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Публікація ведучої

Одна з найвідоміших телеведучих України поділилася радісним моментом свого життя. Вона розповіла про своє власне шоу, яке вона веде з Олею Поляковою. Маша зізнається, що вона довго не наважувалася створити це шоу, та розповіла, що вона думає про це сьогодні.

Публікація Маші Єфросиніної з шоу "Дорослі Дівчата". Фото: скриншот з Instagram

Також українська телеведуча подякувала своїй колезі по шоу, розповівши про те, що між ними було на ньому. У відео можна помітити, як вони годують одна одну, випивають напої та навіть цілуються.

"Тільки @polyakovamusic знає, як туго я на нього визрівала. Але сьогодні маю визнати — вихід за власні кордони на зустріч своїм страхам — це найкращий крок до особистих змін та успіху! Дякую Моїй Королеві за всі наші зйомки, настрої, дискусії, жрач і ржач, та навіть один випуск, знятий у тотальному, прости господі, алкогольному спʼянінні", — написала Маша Єфросиніна.

Реакція мережі

Під цією публікацією можна помітити велику кількість коментарів, які залишили підписники ведучої. Хтось почав підтримувати Машу, а хтось, навпаки, став критикувати її та співачку.

Якби можна було заблокувати всі відео із Поляковою…. Чи якось налаштувати фільтр на те, щоб їх не було видно…. Може є така опція, хто знає?

Дівчата, ви бомбезні! Кожен випуск — це купа позитивної жіночої енергії. Почала вас дивитись вже після війни, і це стало ковтком свіжого повітря. Дуже потрібні, дякую!

Люблю, просто обожнюю! Скільки б ми загубили радості, сміху, класних емоцій, якщо б ви не наважились! Величезне ДЯКУЮ вам з Олею

Не можу зрозуміти … Чому вони мене так кумарять?

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Шоу "Дорослі Дівчата"

Декілька років тому українська телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова вирішили створити власне жіноче шоу. У цьому шоу вони порушують делікатні та життєві теми для жінок, перебуваючи на кухні. Маша з Олею дуже гостро обговорюють деякі незручні запитання.

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі Дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Кожен випуск цього шоу, який привернув увагу безлічі жінок, присвячений різним аспектам життя дорослої жінки.

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