Почему Оля Полякова хотела сдать собственных дочерей в детдом – что они натворили

Украинская певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова поделилась очень интересными подробностями своей жизни. Оказывается, одна из самых ярких артисток шоу-бизнеса хотела отдать собственных дочерей Машу и Алису в детский дом.

Об этом Оля Полякова рассказала во время одного из выпусков шоу "Взрослые девочки" в YouTube.

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Известная артистка признается, что она очень боится тараканов и пауков, а иногда это даже доходит до панического страха. Ее дети Маша и Алиса прекрасно знали об этом и решили посмеяться над родной мамой. Они купили большого игрушечного паука и подбросили в кровать Оли.

Певица Оля Полякова с Машей Ефросининой на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Певица очень испугалась и разозлилась на девочек, которых даже хотела прибить за такую шутку. Более того, она даже думала о том, что сдаст их в детский дом после того, как они решили неудачно пошутить над своей матерью.

"Мои дети знают этот страх. Алиса с Машей купили пластикового паука, черную вдову, и бросили мне в постель. Я думала, что сдам их в детдом, но перед этим прибью", — откровенно рассказала известная украинская исполнительница Оля Полякова.

Также она рассказала еще одну ситуацию, когда сама решила подшутить над младшей дочерью. По словам Оли, однажды она предложила дочери Алисе съесть острый перец, чтобы получить большое количество просмотров в TikTok.

Ребенок согласился это сделать, но потом сильно пожалел об этом, ведь перец очень обжег его. Несмотря на то, что Оля Полякова испугалась за своего ребенка, она разместила это видео в TikTok и получила большое количество просмотров.

Семья певицы

Украинская певица вышла замуж за продюсера Вадима Буряковского в 2004 году. Несмотря на то, что у них более 15 лет разницы в возрасте, Оля считает, что это отнюдь не мешает настоящим чувствам.

В 2005 году у них родилась первая дочь, которую они назвали Машей в честь любимой бабушки Оли. Через шесть лет родилась вторая дочь, которую Вадим и Оля назвали Алисой. Сейчас певица активно демонстрирует разные кадры и фото со своими дочерьми.

Певица Оля Полякова со своим мужем Вадимом и дочерями Машей и Алисой на отдыхе. Фото: Instagram Оли Поляковой

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова представила новую песню.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Оля Полякова выступила на детском фестивале с сильной речью.

Также мы сообщали о том, что певицу Олю Полякову раскритиковали за фотографию с дочерью.