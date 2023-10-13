Как психолог испортил отношения Поляковой с родной мамой — агрессивно реагировала

Украинская артистка Оля Полякова во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Оля Полякова рассказала о неудачном опыте общения с одним психологом. По словам артистки, сеансы со специалистом, к которому она в свое время обращалась, оказали большое влияние на ее отношения с родной мамой.

Об этом Оля Полякова рассказала во время одного из выпусков программы "Взрослые девочки" в YouTube.

Читайте также:

Как психолог испортила отношения с мамой

Известная исполнительница рассказала о том, как она посещала сеансы психологии у специалиста из Швейцарии в режиме онлайн. Оказывается, во время встреч женщина обвиняла во всем маму Оли, с чем сначала соглашалась сама певица.

"У меня был психолог, десять сеансов, очень классная женщина. Я нашла себе психолога в Швейцарии и брала у нее сеансы онлайн. Где-то уже на восьмой программе я начала ссориться со своей мамой. Потому что во всех моих проблемах психолог обвинила мою маму. И я в какой-то момент я сказала, что да, это моя мама!" — объяснила Оля Полякова.

Певица Оля Полякова в выпуске программы "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Певица отметила, что она начала агрессивно реагировать на критику своего родного человека, из-за чего стала ссориться с ним. Впрочем, однажды Оля поняла, что она не хочет дойти до того, чтобы быть недовольной своей мамой.

"Я начала агрессивно реагировать на ее критику, она раскрыла во мне это недовольство, реакцию на меня моей мамы. Я начала с моей мамой ссориться. В какой-то момент я поняла, что я не хочу в 40 лет быть недовольной своей мамой. Я знаю, что она такая, я знаю, что это уже не изменить. Я просто научилась с этим жить!" — добавила украинская певица.

Как выглядит мама артистки

Летом известная исполнительница показывала свою маму и поздравляла ее с днем рождения. На фотографии можно увидеть, как молодо выглядит мама Оли Поляковой. Певица вспомнила, как она проводила время с ней в свое время.

"Мамочка! С Днем рождения! Люблю сильно!!! Ты лучшая мама в мире! Без тебя ничего не было бы))) Помню, как в детстве мы говорили ночью в постели обо всем на свете, о смысле жизни, существует ли что-то после, а зачем мы здесь, и что останется после… Об астрономии, философии, о книгах, которые ты читала, а ты их просто ела))) Знаю, что глубина и мировоззрение у меня от тебя, способность смотреть глубже, не поверхностно, анализировать и быстро находить решение, задумываться над вечным и жадно интересоваться всем, ну и королевские замашки тоже!" — обратилась к своей маме Оля Полякова.

Певица Оля Полякова со своей мамой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что украинская певица Оля Полякова призналась, хочет ли она завести еще детей.

Ранее мы рассказывали о том, что известная артистка Оля Полякова представила новый клип.

Также мы сообщали о том, что певица и актриса Оля Полякова похвасталась своим телом в купальнике.