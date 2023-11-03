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Оля Полякова впервые сообщила о своей болезни — такого еще не было

3 ноября 2023 18:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Полякова впервые рассказала о своем заболевании — месяц не может вылечиться
Певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская исполнительница и ведущая Оля Полякова обратилась к своим подписчикам. Популярная артистка отметила, что она заболела, и рассказала о том, что собирается блокировать все и всех, кого ей не нужно читать, чтобы отдохнуть.

Соответствующую публикацию Оля Полякова разместила на своей странице в Instagram.

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Болезнь Оли Поляковой

Одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса Оля Полякова сообщила, что она заболела. К тому же, артистка отметила, что в этот раз она болела целый месяц, чего не было раньше. Кроме того, она показала фотографии с рыбалки, где она со счастливым лицом держит рыбу в руках.

"В начале месяца я заболела, вирус обычно у меня — это три дня и я ок, но не в этот раз, я болела почти месяц, из-за антибиотиков, кучи лекарств я вылезла, но до сих пор еще кашель и насморк! Посмотрев на это все трезво, понимаю, что организм мне говорит: "Эй, старушка, давай ты будешь себя больше любить и заботиться о себе, и не только физически, но и морально!" — заявила Оля Полякова.

Оля Полякова с рыбой в руках
Певица Оля Полякова с рыбой в руках. Фото: Instagram Оли Поляковой
Оля Полякова на рыбалке
Украинская артистка Оля Полякова на рыбалке. Фото: Instagram Оли Поляковой

Также певица заявила, что хочет отдохнуть и восстановить свой организм и не читать плохие комментарии от людей. Оля утверждает, что сейчас в Интернете очень много критики, которую пишут на страницах известных людей, поэтому она решила избавиться от этого.

"Буду себе устраивать отдыхи, перезагрузки, а еще я решила больше не видеть и не читать плохих комментариев! А этого в Интернете сейчас стало невыносимо много, люди не могут влиять на проблемы, стресс, войну и они выс*раются на страницы публичных людей! Поэтому с сегодняшнего дня я буду блокировать все и всех, что мне не нужно читать, так что, если вам важно быть со мной в моем пространстве, будьте вежливы и добры! Берегу себя, а вы берегите себя!" — тоже обратилась к своим читателям украинская певица.

Публикация со страницы Оли Поляковой
Певица Оля Полякова о своей болезни. Фото: скриншот из Instagram

Болезнь матери Оли Поляковой

Недавно артистка рассказала о том, что ее самый родной человек заболел и сейчас проходит лечение в Великобритании. В частности, Оля объяснила, что в Украине у ее мамы не могли найти причину плохого самочувствия, а вот в Великобритании это смогли сделать.

"Она лечится. У моей мамы нашли такую болезнь — это аутоиммунное заболевание, которое не могли найти здесь. И она давно этим болеет, не могли поставить диагноз. И когда она попала в Великобританию, мы нашли причину, и она лечится там. Большое спасибо Англии, что наших людей лечат бесплатно, потому что она там зарегистрирована", — отметила Оля Полякова.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова рассказала о размере своего самого большого гонорара.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Оля Полякова объяснила, почему злится на своего мужа.

Также мы сообщали, что известная исполнительница Оля Полякова показала плохие последствия одной медицинской процедуры.

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