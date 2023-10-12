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Оля Полякова призналась, за что злится на мужа

12 октября 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Почему Оля Полякова злится на своего мужа — обида не прошла
Певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, ведущая и актриса Оля Полякова сделала откровенное признание, рассказав о своей личной жизни. Популярная артистка призналась, за что она злится на своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. 

Это можно услышать в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" в YouTube.

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Украинская артистка признается, что в свое время любимый Вадим заставил ее решать свои проблемы самой. Оля Полякова считает, что таким образом ее любимый просто "бросил на амбразуру", из-за чего ей пришлось все самой решать.

"Он очень меня любит, ставит на пьедестал, но я постоянно недовольна. Потому что он бросил меня с проблемами, "ну ты же можешь решать проблемы, я с тобой, но ты же можешь". И вот я на него зла. И только мой некоторый пох*изм мне помогает. Стрессоустойчивость и пох*изм", — признается украинская артистка Оля Полякова.

Оля Полякова с Машей Ефросининой на шоу "Взрослые девочки"
Певица Оля Полякова с ведущей Машей Ефросининой на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Хотя эти ситуации уже в прошлом, певица продолжает вспоминать те времена и слиться за это на мужа. Также она высказалась о ситуации, о которой недавно рассказывала Маша Ефросинина по поводу ее мужа во время полномасштабной войны.

"Иногда оно вылезает, и я понимаю, чего я зла. Поэтому я очень хорошо понимаю твою злость, когда с тобой не посоветовались. Видимо, что-то в его жизни он хотел для себя сделать большего", — прокомментировала ситуацию Маши Ефросининой Оля Полякова.

Ситуация в семье Маши Ефросининой

Недавно украинская ведущая рассказала о том, как она злилась на своего мужа Тимура. Оказывается, любимый Маши решил присоединиться к рядам ВСУ, не посоветовавшись с ней. За это ведущая очень злилась и даже плакала от страха.

"Как я злилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня одну. С детьми. С кучей проблем и трудностей. С заработком. Как страдала, что не посоветовался со мной... Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, только, когда водил меня на свидание в тир два десятка лет назад... Ты сказал: "Я не могу иначе, Машаня. Я не знаю даже, как продолжать просто жить в Киеве, когда наш дом, нашу жизнь, тебя и наших детей пришли уничтожать. Я не понимаю, что еще сейчас может быть для меня важнее, чем сделать все, что в моих силах. Дети когда-нибудь меня поймут. Ты тоже..."", — вспомнила Маша Ефросинина.

Публикация со страницы Маши Ефросининой
Ведущая Маша Ефросинина со своим мужем Тимуром. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Оля Полякова призналась, хочет ли она еще детей.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Оля Полякова анонсировала новый лирический трек.

Также мы сообщали о том, что популярная исполнительница Оля Полякова обратилась к мужу.

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