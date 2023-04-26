"Онкологии нет, готовит новое концертное шоу": звездный друг Винника сделал сенсационное заявление

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg.vynnyk

Исчезновение певца Олега Винника из соцсетей и медийного пространства, а также его молчание дало основания для многочисленных слухов о нем. Звездные блогеры уверяют, что он болеет онкологией, а его репертуар едва не распродают. Все точки над "і" расставил друг Винника, музыкант и военный ВСУ Роман Недзельский.

Защитник Украины раскрыл немало подробностей из жизни певца в интервью на YouTube-канале Rostyslove Production.

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Онкологии нет

Недзельский сообщил, что за несколько минут до записи интервью общался с Винником. Он был в отличном настроении и работал над новым материалом. Никакой онкологии у певца нет, заверил Роман.

"Он бодрячком. Была неприятная болезнь, и она до сих пор продолжается. Но это не связано с онкологией. У мужчин ближе к 50 начинают всплывать последствия их жизни. Все началось с ковида еще до полномасштабной войны. Олег уехал в Германию лечиться еще до войны, и это дало осложнение, к сожалению. Но люди выживают. Мы сильная нация", — признался Недзельский.

Кто удалил контент из соцсетей

По словам Романа, Винник не имеет никакого отношения к исчезновению фотографий и видео со своих страниц в соцсетях. Это сделали члены его команды.

"Это менеджмент, у них были все пароли. Мы с ним общались, и он сказал, что его просто поставили перед фактом. Даже мобильные номера, которые были, их ликвидировали... Артисты как дети, они очень наивны и доверчивы. И не всегда читают, что подписывают", — сделал громкое заявление Недзельский.

Так сейчас выглядит Instagram страница певца Олега Винника. Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Что готовит Винник

Военнослужащий утверждает, что Олег активно работает в студии в Германии, где сейчас живет. Винник готовит новую концертную программу. Сам Олег так до сих пор и не вышел на связь с поклонниками.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Винника сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом. Также мы рассказывали о разводе Романа Недзельского с певицей и общественным деятелем Оксаной Билозир.