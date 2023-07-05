Оля Полякова звернулася до тих, хто засудив її за підтримку ЛГБТ – відео

Українська співачка Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчата". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка та телеведуча Оля Полякова опублікувала нове звернення до публіки. Зокрема, популярна виконавиця звернулася до тих, хто не підтримує ЛГБТ-спільноту в Україні, назвавши їх людьми з минулого.

Відповідне відеозвернення Оля Полякова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно популярна співачка очолила українську колону ЛГБТ-спільноти в Лондоні. За це багато людей розкритикували її, звинувативши її в підтримці людей з ЛГБТ-спільноти. Тому Оля Полякова записала відеозвернення, де подякувала всім, хто підтримав її, та засудила тих, хто негативно про це висловився.

"Ті, хто написав негативні коментарі, то люди з минулого, з іншого життя, якого вже немає, але вони цього ще не відчувають. Це люди, яким просто не вистачає любові в їхньому житті", — заявила Оля Полякова у своєму відеоролику.

Але користувачі мережі Instagram та підписники української співачки не змогли промовчати та почали коментувати нове відео Олі Полякової. Люди почали засуджувати Олю Полякову за її підтримку ЛГБТ та залишати безліч невдоволених думок.

Припиніть проводити паради, особливо в Україні, як ви живете, із ким, це ваше право, Бог дав свободу вибору, але тримайте це при собі, не пропагандуйте це

Гроші не пахнуть….Вона скоро ще не таке заспіває

Відписуюсь!!! Маячня повна! Досить просувати цей д*білізм! ЛГБТ психіку треба лікувати, а не любові їм не вистачає

Оля, ти реально бездуховна, продажна за копійки істота, якщо не розумієш, що таке гармонія в природі!!! Це вже кінець в твоїй кар'єрі...

За підрив національних інтересів країни можна поїхати до суду, Оля, останнє тобі ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олі Полякової. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Оля Полякова звинуватила Бейонсе в плагіаті.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Оля Полякова показала, як вона позбавляється зайвих кілограмів.

Також ми повідомляли про те, що співачка та акторка Оля Полякова заступилася за свою старшу доньку Марію.