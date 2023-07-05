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"Последнее предупреждение": Оле Поляковой пригрозили судом из-за ее поддержки ЛГБТ

5 июля 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Полякова обратилась к тем, кто осудил ее за поддержку ЛГБТ – видео
Украинская певица Оля Полякова в шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Оля Полякова опубликовала новое обращение к публике. В частности, популярная исполнительница обратилась к тем, кто не поддерживает ЛГБТ-сообщество в Украине, назвав их людьми из прошлого.

Соответствующее видеообращение Оля Полякова разместила на своей странице в Instagram.

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Недавно популярная певица возглавила украинскую колонну ЛГБТ-сообщества в Лондоне. За это многие раскритиковали ее, обвинив в поддержке людей из ЛГБТ-сообщества. Поэтому Оля Полякова записала видеообращение, где поблагодарила всех, кто поддержал ее, и осудила тех, кто негативно об этом высказался.

"Те, кто написал негативные комментарии, это люди из прошлого, из другой жизни, которой уже нет, но они этого еще не чувствуют. Это люди, которым просто не хватает любви в их жизни", — заявила Оля Полякова в своем видеоролике.

Но пользователи сети Instagram и подписчики украинской певицы не смогли промолчать и начали комментировать новое видео Оли Поляковой. Люди стали осуждать Олю Полякову за ее поддержку ЛГБТ и оставлять множество недовольных мнений.

  • Прекратите проводить парады, особенно в Украине, как вы живете, с кем это ваше право, Бог дал свободу выбора, но держите это при себе, не пропагандируйте это.
  • Деньги не пахнут… Она скоро еще не такое споет.
  • Отписываюсь!!! Бред полный! Хватит продвигать этот д*билизм! ЛГБТ психику нужно лечить, а не любви им не хватает.
  • Оля, ты реально бездуховное, продажное за копейки существо, если не понимаешь, что такое гармония в природе!!! Это уже конец в твоей карьере.
  • За подрыв национальных интересов страны можно поехать в суд, Оля, последнее тебе ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Оля Полякова обвинила Бейонсе в плагиате.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Оля Полякова показала, как она избавляется от лишних килограмм.

Также мы сообщали, что певица и актриса Оля Полякова вступилась за свою старшую дочь Марию.

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