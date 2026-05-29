Головна Гламур "Парфум" чи "парфюм": як правильно говорити українською

"Парфум" чи "парфюм": як правильно говорити українською

Дата публікації: 29 травня 2026 10:53
Парфуми. Фото: magnific

Вибір правильних слів у магазині чи розмові — це як вдало підібраний шлейф: він або підкреслює ваш стиль, або одразу видає несмак. "Духи", "парфюм" чи "парфум"? Давайте розберемося раз і назавжди, як говорити красиво та сучасно.

Новини.LIVE допоможе з цим. 

Чи є в українській мові "парфюми" та "духи"

Почнемо з головного розчарування для багатьох: слова "парфюм" в сучасній українській мові немає. Це застаріла форма, яка тягнеться ще з радянських словників 70-х років. Французьке parfum, яке, до речі, колись виникло від латинського "через дим", за всіма діючими правилами правопису адаптується через літеру "у". Так само як "журі" чи "брошура".

Щодо слова "духи" — це класичний калькований привіт із минулого. Наші мами й бабусі звикли до цього слова, бо саме так писали на радянських флакончиках. Від цього ж кореня пішли й кумедні слова на кшталт "надухатися". Але якщо ви хочете звучати грамотно, залиште цей варіант для спогадів.

Єдиний правильний варіант — парфум (у формі однини) або парфуми (у множині).

Читайте також:

Відповідно, усі похідні слова теж підпорядковуються цьому правилу:

  • Парфумерія (а не парфюмерія);
  • Парфумер (людина, яка створює аромати);
  • Парфумний або парфумований (наприклад, вода або крем).

Додамо, що справжні якісні парфуми — це не просто пахуча водичка, а суміш спирту, ефірних олій та рідкісних компонентів. Деякі інгредієнти, як-от натуральна амбра, коштують на вагу золота чи дорогоцінного каміння. Саме тому хороші аромати мають відповідний цінник.

Раніше ми писали про те, які парфуми від Dior є одними з кращих. Як на літо, то саме те, що треба.

Також ми повідомляли, що не усі жіночі аромати подобаються чоловікам. Вся річ в особливостях нашого сприйняття.

українська мова духи цікаві факти
Юлія Радар - Редактор
Юлія Радар
