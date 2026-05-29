Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур "Парфум" или "парфюм": как правильно говорить на украинском

"Парфум" или "парфюм": как правильно говорить на украинском

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 10:53
"Парфум" или "парфюм": как правильно говорить на украинском
Духи. Фото: magnific

Выбор правильных слов в магазине или разговоре — это как удачно подобранный шлейф: он либо подчеркивает ваш стиль, либо сразу выдает безвкусицу. "Духи", "парфюм" или "парфум"? Давайте разберемся раз и навсегда, как говорить красиво и современно.

Новини.LIVE поможет с этим.

Есть ли в украинском языке "парфюмы" и "духи"

Начнем с главного разочарования для многих: слова "парфюм" в современном украинском языке нет. Это устаревшая форма, которая тянется еще из советских словарей 70-х годов. Французское parfum, которое, кстати, когда-то возникло от латинского "через дым", по всем действующим правилам правописания адаптируется через букву "у". Так же как "жури" или "брошура".

Что касается слова "духи" — это классический калькированный привет из прошлого. Наши мамы и бабушки привыкли к этому слову, потому что именно так писали на советских флакончиках. От этого же корня пошли и забавные слова вроде "надухаться". Но если вы хотите звучать грамотно, оставьте этот вариант для воспоминаний.

Единственный правильный вариант — "парфум" (в форме единственного числа) или "парфуми" (во множественном числе).

Читайте также:

Соответственно, все производные слова тоже подчиняются этому правилу:

  • "Парфумерія" (а не парфюмерия);
  • "Парфумер" (человек, который создает ароматы);
  • "Парфумний або парфумований" (например, вода или крем).

Добавим, что настоящие качественные духи — это не просто ароматная водичка, а смесь спирта, эфирных масел и редких компонентов. Некоторые ингредиенты, например натуральная амбра, стоят на вес золота или драгоценных камней. Именно поэтому хорошие ароматы имеют соответствующий ценник.

Ранее мы писали о том, какие духи от Dior являются одними из лучших. Как на лето, то именно то, что надо.

Также мы сообщали, что не все женские ароматы нравятся мужчинам. Все дело в особенностях нашего восприятия.

украинский язык духи интересные факты
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации