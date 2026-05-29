"Парфум" или "парфюм": как правильно говорить на украинском

Выбор правильных слов в магазине или разговоре — это как удачно подобранный шлейф: он либо подчеркивает ваш стиль, либо сразу выдает безвкусицу. "Духи", "парфюм" или "парфум"? Давайте разберемся раз и навсегда, как говорить красиво и современно.

Есть ли в украинском языке "парфюмы" и "духи"

Начнем с главного разочарования для многих: слова "парфюм" в современном украинском языке нет. Это устаревшая форма, которая тянется еще из советских словарей 70-х годов. Французское parfum, которое, кстати, когда-то возникло от латинского "через дым", по всем действующим правилам правописания адаптируется через букву "у". Так же как "жури" или "брошура".

Что касается слова "духи" — это классический калькированный привет из прошлого. Наши мамы и бабушки привыкли к этому слову, потому что именно так писали на советских флакончиках. От этого же корня пошли и забавные слова вроде "надухаться". Но если вы хотите звучать грамотно, оставьте этот вариант для воспоминаний.

Единственный правильный вариант — "парфум" (в форме единственного числа) или "парфуми" (во множественном числе).

Соответственно, все производные слова тоже подчиняются этому правилу:

"Парфумерія" (а не парфюмерия);

"Парфумер" (человек, который создает ароматы);

"Парфумний або парфумований" (например, вода или крем).

Добавим, что настоящие качественные духи — это не просто ароматная водичка, а смесь спирта, эфирных масел и редких компонентов. Некоторые ингредиенты, например натуральная амбра, стоят на вес золота или драгоценных камней. Именно поэтому хорошие ароматы имеют соответствующий ценник.

