Настя Каменских подняла тему Конституции – украинцы осудили певицу

Украинская певица Настя Каменских во время своего выступления на концерте в Луцке. Фото: instagram.com/p/Ct9htVsoeiS/?hl=ru

Одна из самых популярных украинских артисток и жена Потапа Настя Каменских высказалась о Конституции Украины. Известная певица рассказала о том, что у украинцев есть благодаря этому документу, и получила критику от своей аудитории.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская артистка заявила о том, что благодаря Конституции у украинского народа есть свобода слова и свободное развитие. Также Настя Каменских отметила, что украинцы смогли доказать всему миру то, что они непоколебимый и сильный народ.

"Благодаря Конституции мы имеем право на свободу слова, свободное развитие нашей культуры и искусства. Она гарантирует нам права и свободы, которые мы ценим и защищаем. Она символизирует нашу независимость, нашу волю и наше единство. День Конституции Украины сегодня наполнен гордостью. Ведь мы уже, несомненно, продемонстрировали миру, что Украина — это нация непоколебимой веры, силы и несокрушимости", — написала Настя Каменских.

Люди, увидевшие эту публикацию на странице артистки в социальной сети Instagram, решили не проходить мимо, а начать обсуждать. В частности, люди начали комментировать деятельность Насти Каменских в прошлом и настоящем.

Человек, который будет дальше прославлять культуру страны-агрессора, пишет о конституции! Патриотка ср*ная!

Какая свобода слова? Где ваш муж?? Вы не искренняя! Скулила на интервью! Зая, котя. Как ей тяжело! Хайпитесь, а муж — предатель!!!

Перестань себя выставлять. Сделай что-нибудь для Украины. Муж — беглец, а ты любуешься собой.

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что в сети появились видео-пародии на интервью Насти Каменских у Маши Ефросининой.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Настя Каменских показала, как она обнималась с защитницами на своем концерте.

Также мы сообщали, что известная певица Настя Каменских прокомментировала скандал с ее мужем Потапом.