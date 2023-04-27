Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Победительница "Холостяка" Шульгина сообщила о второй беременности arrow

Победительница "Холостяка" Шульгина сообщила о второй беременности

27 апреля 2023 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Победительница "Холостяка" Шульгина сообщила о второй беременности
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина во второй раз беременна. В настоящее время девушка с семьей находится в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Шульгина сообщила в Facebook.

Читайте также:

Шульгина ждет второго ребенка

"Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анджелишка братика или сестричку", — рассказала Шульгина.

Победительница "Холостяка" сообщила, что уже знает пол ребенка. По ее словам, она обязательно об этом в скором времени расскажет.

"Спасибо заранее за ваши теплые слова! Знаю, что вы радуетесь нашему счастью вместе с нами", — подчеркнула Шульгина.

Она добавила, что уровень ее чувствительности снова зашкаливает.

Александра также опубликовала фотографию с округлым животиком, мужем и дочерью.

Шульгина
Александра Шульгина с семьей. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina

Напомним, певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка. У звезды украинского шоу-бизнеса родилась дочь.

Также мы писали, что американская актриса Хиллари Свенк впервые стала матерью. Двухкратная лауреатка премии "Оскар" родила близнецов.

Папарацци сфотографировали британского актера Дэниела Рэдклиффа и его девушку Эрин Дарк во время прогулки в Нью-Йорке. Многие обратили внимание на округлившийся живот женщины. В ответ на массовые запросы от прессы официальный представитель знаменитостей подтвердил, что звездная пара ждет первенца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас