Победительница "Холостяка" Шульгина сообщила о второй беременности

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina

Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина во второй раз беременна. В настоящее время девушка с семьей находится в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Шульгина сообщила в Facebook.

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"Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анджелишка братика или сестричку", — рассказала Шульгина.

Победительница "Холостяка" сообщила, что уже знает пол ребенка. По ее словам, она обязательно об этом в скором времени расскажет.

"Спасибо заранее за ваши теплые слова! Знаю, что вы радуетесь нашему счастью вместе с нами", — подчеркнула Шульгина.

Она добавила, что уровень ее чувствительности снова зашкаливает.

Александра также опубликовала фотографию с округлым животиком, мужем и дочерью.

Александра Шульгина с семьей. Фото: facebook.com/alessandra.shulgina

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